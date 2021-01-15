Фізична активність корисна для всіх, навіть для тих людей, у яких немає проблем з фігурою і здоров'ям.

Вправи, які підійдуть для будь-якої фігури, показала фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна в Instagram.

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Насправді не всім необхідно обов'язково повноцінно тренуватися тричі на тиждень, особливо якщо особливих проблем у вас немає. Але і зовсім без фізичної роботи теж не обійтися – будь-яка фігура попливе під час відсутності навантаження, – зазначила Медушкіна.

Вона назвала базове навантаження, яке необхідно для фізичної краси.

Для того щоб постава була красивою – необхідно зміцнювати спину . Досить кількох вправ для підтримки балансу: вертикальна і горизонтальна тяга або підтягування і кишенькова тяга.

. Досить кількох вправ для підтримки балансу: вертикальна і горизонтальна тяга або підтягування і кишенькова тяга. Щоб в області пахв не було валиків, а груди не обвисали – робіть віджимання або жим грудей.

Для уникнення обвислості сідниць, виконуйте махи ногами з будь-яким обтяженням (гумки, обважнювачі). Також допоможе зворотна екстензія або гіперекстензія і мертва тяга.

(гумки, обважнювачі). Також допоможе або гіперекстензія і мертва тяга. Щоб не було "ефекту мурашки", коли після їжі випирає живіт, виконуйте будь-яку динамічну вправу і класичну планку на ліктях.

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Дівчині без серйозних проблем з фігурою така система дозволить не витрачати багато часу на забійну роботу над тілом і при цьому залишатися в гарній формі, звичайно, дотримуючись адекватної для себе кількості калорій у харчуванні. Ви навіть можете виконувати по одній вправі в день. І не помітите, як вас затягне, і після першої вправи захочеться ще і другу, і третю, і щось новеньке, – резюмувала Медушкіна.

Як виконувати вправи – дивіться на відео: