Сідниці, кор і плечі: як виконувати ефективне тренування вдома
Якщо ви займаєтеся спортом у домашніх умовах, нове тренування для сідниць, кора і плечей буде дуже доречним.
Змішане тренування показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.
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Детальніше про заняття
Тренування складається з 4 вправ і виконується в 4 кола.
1. Сумо присідання. Робимо 20 повторень.
2. Розніжка – по 15 разів на кожну ногу.
3. Згинання на біцепс стегна – 20 повторень.
4. Планка (долоню / плече) + жим гантель – 45 секунд / 45 секунд.
Ефективні вправи дозволять бути в прекрасній формі / Фото 3kmu
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Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео:
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