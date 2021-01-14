Якщо ви займаєтеся спортом у домашніх умовах, нове тренування для сідниць, кора і плечей буде дуже доречним.

Змішане тренування показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.

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Детальніше про заняття

Тренування складається з 4 вправ і виконується в 4 кола.

Для виконання вправ знадобляться: фітнес-гумки, килимок і гантелі.

1. Сумо присідання. Робимо 20 повторень.

2. Розніжка – по 15 разів на кожну ногу.

3. Згинання на біцепс стегна – 20 повторень.

4. Планка (долоню / плече) + жим гантель – 45 секунд / 45 секунд.

Ефективні вправи дозволять бути в прекрасній формі / Фото 3kmu

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Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео: