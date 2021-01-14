Если вы занимаетесь спортом в домашних условиях, новая тренировка для ягодиц, кора и плеч будет очень кстати.

Смешанную тренировку показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.

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Подробнее о занятии

Тренировка состоит из 4 упражнений и выполняется в 4 круга.

Для выполнения упражнений понадобятся: фитнес-резинки, коврик и гантели.

1. Сумо приседания. Делаем 20 повторений.

2. Разножка – по 15 раз на каждую ногу.

3. Сгибание на бицепс бедра – 20 повторений.

4. Планка ( ладонь / плечо) + жим гантель – 45 секунд / 45 секунд.

Эффективные упражнения позволят быть в прекрасной форме / Фото 3kmu

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Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео: