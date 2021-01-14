Ягодицы, кор и плечи: как выполнять эффективную тренировку дома
Если вы занимаетесь спортом в домашних условиях, новая тренировка для ягодиц, кора и плеч будет очень кстати.
Смешанную тренировку показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.
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Подробнее о занятии
Тренировка состоит из 4 упражнений и выполняется в 4 круга.
1. Сумо приседания. Делаем 20 повторений.
2. Разножка – по 15 раз на каждую ногу.
3. Сгибание на бицепс бедра – 20 повторений.
4. Планка ( ладонь / плечо) + жим гантель – 45 секунд / 45 секунд.
Эффективные упражнения позволят быть в прекрасной форме / Фото 3kmu
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Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео:
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