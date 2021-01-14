Жиросжигающие тренировки – словосочетание, которое довольно часто можно услышать в тренажерном зале, но не все знают, что это такое.

С помощью каких нагрузок можно избавиться от жира, и как выполнять упражнения, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Похудению способствуют только аэробные тренировки? Вовсе нет! Любая физическая нагрузка хороша для похудения, просто по-разному, – отметила Медушкина.

Она пояснила, что все виды тренировок являются жиросжигающими.

Виды нагрузок

Аэробные нагрузки. Существует шкала пульсовых зон, по которой можно определить, находится ли человек в жиросжигающей зоне. Медушкина пояснила, что расщепление жиров происходит при 60-75% от ЧССmax, при нагрузке не менее 35 минут.

Существует шкала пульсовых зон, по которой можно определить, находится ли человек в жиросжигающей зоне. Медушкина пояснила, что расщепление жиров происходит при 60-75% от ЧССmax, при нагрузке не менее 35 минут. Силовые нагрузки. В этом случае человек худеет не во время занятия, а после него. Это происходит из-за повышенного расхода калорий благодаря избыточному потреблению кислорода в этот период.

В этом случае человек худеет не во время занятия, а после него. Это происходит из-за повышенного расхода калорий благодаря избыточному потреблению кислорода в этот период. Статические тренировки отвечают за выносливость мышечных волокон и сердца. Этим они создают положительную динамику в других видах нагрузки, – отметила Медушкина.

Важно соблюдать технику выполнения упражнений / Фото fitbreak

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Различные мягкие практики (йога, пилатес, цигун и пр.) нормализуют работу центральной нервной системы и снижают стресс.

Каждый вид активности полезен для жиросжигания. Поэтому, если у вас имеются противопоказания по определенным видам нагрузки, не расстраивайтесь! С любыми тренировками возможно похудеть. Главное – четкий план, последовательность действий, правильный режим питания и сна , – подчеркнула Екатерина Медушкина.

Она также показала несколько жиросжигающих упражнений.

Смотрите технику на видео ниже: