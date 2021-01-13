Если вы решили заняться своим животом и прессом, вам понадобятся специальные тренировки.

3 эффективных упражнения для пресса в домашних условиях показала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в Instagram.

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Из чего состоит тренировка

В тренировке – 3 упражнения. Детальнее о них – читайте ниже.

Диагональная книжка. Выполняем в 3 подхода по 10-12 раз на каждую сторону.

Прорабатывает мышцы кора, подтягивает и укрепляет талию, отлично работает с наружней и внутренней косой мышцей, захватывая даже зубчатую мышцу на ребрах, что убирает неприятную складку спереди под бюстгальтером, – отметила Медушкина.

Перевертыш на четвереньках. Делаем в 3 подхода по 10-12 раз.

Это упражнение считается суперинтенсивным. Оно позволяет проработать мышцы пресса и помогает сформировать красивый рельеф рук и ног.

Всего 3 упражнения помогут сделать красивый пресс / Фото vimo.fitness

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Скручивание с вытянутыми руками. Выполняем в 3 подхода по 15 повторений.

Это упражнение на прямую мышцу, которое также позволяет укрепить и накачать поверхностные и глубокие мышцы.

Смотрите, как правильно выполнять упражнения: