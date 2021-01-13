Как прокачать пресс: 3 мощных упражнения в домашних условиях
Если вы решили заняться своим животом и прессом, вам понадобятся специальные тренировки.
3 эффективных упражнения для пресса в домашних условиях показала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в Instagram.
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Из чего состоит тренировка
В тренировке – 3 упражнения. Детальнее о них – читайте ниже.
- Диагональная книжка. Выполняем в 3 подхода по 10-12 раз на каждую сторону.
Прорабатывает мышцы кора, подтягивает и укрепляет талию, отлично работает с наружней и внутренней косой мышцей, захватывая даже зубчатую мышцу на ребрах, что убирает неприятную складку спереди под бюстгальтером, – отметила Медушкина.
- Перевертыш на четвереньках. Делаем в 3 подхода по 10-12 раз.
Это упражнение считается суперинтенсивным. Оно позволяет проработать мышцы пресса и помогает сформировать красивый рельеф рук и ног.
Всего 3 упражнения помогут сделать красивый пресс / Фото vimo.fitness
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- Скручивание с вытянутыми руками. Выполняем в 3 подхода по 15 повторений.
Это упражнение на прямую мышцу, которое также позволяет укрепить и накачать поверхностные и глубокие мышцы.
Смотрите, как правильно выполнять упражнения:
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