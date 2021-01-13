Якщо ви вирішили зайнятися своїм животом і пресом, вам знадобляться спеціальні тренування.

3 ефективних вправи для преса в домашніх умовах показала фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна в Instagram.

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З чого складається тренування

У тренуванні – 3 вправи. Детальніше про них – читайте нижче.

Діагональна книжка. Виконуємо в 3 підходи по 10-12 разів на кожну сторону.

Опрацьовує м'язи кора, підтягує і зміцнює талію, відмінно працює з зовнішнім і внутрішнім косим м'язом, захоплюючи навіть зубчастий м'яз на ребрах, що прибирає неприємну складку спереду під бюстгальтером, – зазначила Медушкіна.

Перевертиш на четвереньках. Робимо в 3 підходи по 10-12 разів.

Ця вправа вважається суперінтенсивною. Вона дозволяє опрацювати м'язи преса і допомагає сформувати гарний рельєф рук і ніг.

Всього 3 вправи допоможуть зробити гарний прес / Фото vimo.fitness

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Скручування з витягнутими руками. Виконуємо в 3 підходи по 15 повторень.

Ця вправа на прямий м'яз, яка також дозволяє зміцнити і накачати поверхневі і глибокі м'язи.