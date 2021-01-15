Физическая активность полезна для всех, даже для тех людей, у которых нет проблем с фигурой и здоровьем.

Упражнения, которые подойдут для любой фигуры, показала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в Instagram.

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На самом деле не всем необходимо обязательно полноценно тренироваться трижды в неделю, особенно если особых проблем у вас нет. Но и совсем без физической работы тоже не обойтись – любая фигура поплывет в отсутствие нагрузки, – отметила Медушкина.

Она назвала базовую нагрузку, которая необходима для физической красоты. ⠀

Для того чтобы осанка была красивой – необходимо укреплять спину. Достаточно нескольких упражнений для поддержания баланса: вертикальная и горизонтальная тяга или подтягивания и карманная тяга.

Достаточно нескольких упражнений для поддержания баланса: вертикальная и горизонтальная тяга или подтягивания и карманная тяга. Чтобы в области подмышек не было валиков, а грудь не обвисала – делайте отжимания или жим груди.

Для избежания обвислости ягодиц выполняйте махи ногами с любым отягощением (резинки, утяжелители). Также поможет обратная экстензия или гиперэкстензия и мертвая тяга.

(резинки, утяжелители). Также поможет или гиперэкстензия и мертвая тяга. Чтобы не было "эффекта муравья", когда после еды выпирает живот, выполняйте любое динамическое упражнение и классическую планку на локтях.

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Девушке без серьезных проблем с фигурой такая система позволит не тратить большое количество времени на убойные труды над телом и при этом оставаться в хорошей форме, естественно придерживаясь адекватного для себя количества калорий в питании. Вы даже можете выполнять по одному упражнению в день. И не заметите, как вас затянет, и после первого упражнения захочется еще и второе, и третье, и что-то новенькое, – резюмировала Медушкина.

Как выполнять упражнения – смотрите на видео: