Накачати ноги і привести тіло в ідеальну форму можна в домашніх умовах.

Ефективний комплекс для ніг показав дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу Men's Physique IFBB, відомий тренер, який займається з українськими зірками, Андрій Хомицький в Instagram.

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Комплекс вправ для м'язів ніг, який кожен можете повторити у домашніх умовах, при цьому пропрацюєте стегна і відчуєте хороший тренувальний ефект, – зазначив Хомицький.

З чого складається комплекс

Тренування починається з розминки (імітація стрибків на скакалці протягом двох хвилин), далі йде суглобова гімнастика.

Присідання на одній нозі. Мета – чотириглаві м'язи стегна і сідниці. Виконуємо по 15 разів на кожну ногу в 3-4 підходи. Відпочинок між підходами – 30-60 секунд.

Почергові згинання ніг з кроком, лежачи на спині. Мета – задній відділ стегна (двоголового м'яза стегна і сідниці). Робимо по 15 разів на кожну ногу (вперед і назад = 1 повторення) в 3-4 підходи. Відпочинок між підходами – 30-60 секунд.

Відведення таза назад з упором стопи в стіну. Мета – задній відділ стегна. Виконуємо по 15 разів на кожну ногу в 3-4 підходи. Відпочинок між підходами – 30-60 секунд.

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"Статичний присяд" біля стіни з почерговим розгинанням ноги. Мета- чотириглаві м'язи стегна. Робимо по 15 разів на кожну ногу в 3-4 підходи. Відпочинок між підходами – 30-60 секунд.

Згинання ноги в упорі на руках. Мета – двоголового м'яза стегна. Виконуємо по 15 разів на кожну ногу в 3-4 підходи. Перерва між підходами – 30-60 секунд.

Підйом на носок, стоячи під кутом з упором в стіну. Мета – литкові м'язи ніг. Робимо по 15 разів на кожну ногу в 3-4 підходи. Відпочинок між підходами – 30-60 секунд.

Завершується комплекс заминкою (ходьба на місці протягом двох хвилин) і стретчингом.

Техніку виконання вправ дивіться на відео: