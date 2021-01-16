Спаліть зайві калорії на вихідних: бадьоре кардіотренування для всіх
Досить проводити вихідні перед телевізором. Свята вже майже закінчилися, а отже, саме час приводити своє тіло й думки в форму.
Проведіть вихідні з користю та виконайте онлайн-тренування. Тренерка Катя Качан у своєму блозі Easy Home Training пропонує варіант простого і зрозумілого кардіотренування.
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Коли закриті спортивні зали, можна виконувати кардіотренування вдома / Фото Сhampionat
Тренування складається з 6 вправ. Повторюйте кожну протягом 45 секунд. Відпочинок між вправами має тривати 15 секунд.
Виконайте 4 кола. Між колами можна дозволити собі відпочити протягом 1-2 хвилин.
Дивіться відео, у якому показано, як виконувати вправи:
Тренування включає різноманітні махи руками й ногами, а також вправи на баланс.
Кардіотренування сприяє активному спалюванню калорій / Фото Lady Grace
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