Якщо ви лягаєте спати, а заснути не можете, причина може полягати в неправильному харчуванні. Розповідаємо про те, які продукти їсти та чого уникати, аби мати здоровий сон.

Якщо хочете щоночі мати міцний та здоровий сон, харчуйтеся правильно. Дієтолог Юрій Павлюкевич у своєму Instagram розповідає про те, як харчування впливає на сон.

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Не вживайте кофеїн

В другій половині дня краще не вживати продукти, в складі яких є кофеїн: міцний чай, каву, какао, енергетичні напої й колу, шоколад тощо.

Спеції та приправи шкодять сну

Уникайте вживання гострих спецій та приправ. Окрім того, приберіть з раціону продукти, що містять глутамат натрію, штучні барвники та домішки важких металів.

Максимально скоротіть вживання алкоголю

Від цигарок теж краще відмовитися заради здорового сну.

Забудьте про фастфуд



Аби мати здоровий сон, відмовтеся від кави й фастфуду / Фото 4mama

На якість сну впливає надто жирна їжа, фастфуд, газовані напої, солодощі та вироби з борошна.

Поради, що допоможуть впоратися з безсонням

Існує харчова поведінка, що сприяє виробленню гормону мелатоніну, який відповідає за якість сну.

Для цього потрібно:

дотримуватися норми калорій,

вживати достатньо вітамінів та мінералів,

вживати необхідну кількість клітковини,

зважати на баланс білків, жирів та вуглеводів.



На якість сну впливає як їжа, так і режим дня / Фото Zhurnal-lady

Окрім харчування, потрібно лягати спати у той час, коли починає вироблятися мелатонін – тобто до 12 години. Сон має тривати не менше 8 годин. Подбайте про те, щоб в кімнаті було темно та тихо – саме так ви зможете отримати максимум користі від сну.

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