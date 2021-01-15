Как питание влияет на бессонницу: названа взаимосвязь между едой и сном
Если вы ложитесь спать, а заснуть не можете, причина может заключаться в неправильном питании. Рассказываем о том, какие продукты есть и чего избегать, чтобы иметь здоровый сон.
Если хотите каждую ночь иметь крепкий и здоровый сон, питайтесь правильно. Диетолог Юрий Павлюкевич в своем Instagram рассказывает о том, как питание влияет на сон.
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Диета при бессоннице
Не употребляйте кофеин
Во второй половине дня лучше не употреблять продукты, в составе которых есть кофеин: крепкий чай, кофе, какао, энергетические напитки и колу, шоколад и тому подобное.
Специи и приправы вредят сну
Избегайте употребления острых специй и приправ. Кроме того, уберите из рациона продукты, содержащие глутамат натрия, искусственные красители и примеси тяжелых металлов.
Максимально сократите употребление алкоголя
От сигарет тоже лучше отказаться ради здорового сна.
Забудьте о фастфуде
Чтобы иметь здоровый сон, откажитесь от кофе и фастфуда / Фото 4mama
На качество сна влияет слишком жирная пища, фастфуд, газированные напитки, сладости и изделия из муки.
Советы, которые помогут справиться с бессонницей
Существует пищевое поведение, что способствует выработке гормона мелатонина, который отвечает за качество сна.
Для этого нужно:
- соблюдать норму калорий,
- употреблять достаточное количество витаминов и минералов,
- употреблять необходимое количество клетчатки,
- учитывать баланс белков, жиров и углеводов.
На качество сна влияет как пища, так и режим дня / Фото Zhurnal-lady
Кроме питания, нужно ложиться спать в то время, когда начинает вырабатываться мелатонин – то есть до 12 часов. Сон должен длиться не менее 8 часов. Позаботьтесь о том, чтобы в комнате было темно и тихо – именно так вы сможете получить максимум пользы от сна.
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