Если вы ложитесь спать, а заснуть не можете, причина может заключаться в неправильном питании. Рассказываем о том, какие продукты есть и чего избегать, чтобы иметь здоровый сон.

Если хотите каждую ночь иметь крепкий и здоровый сон, питайтесь правильно. Диетолог Юрий Павлюкевич в своем Instagram рассказывает о том, как питание влияет на сон.

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Диета при бессоннице

Не употребляйте кофеин

Во второй половине дня лучше не употреблять продукты, в составе которых есть кофеин: крепкий чай, кофе, какао, энергетические напитки и колу, шоколад и тому подобное.

Специи и приправы вредят сну

Избегайте употребления острых специй и приправ. Кроме того, уберите из рациона продукты, содержащие глутамат натрия, искусственные красители и примеси тяжелых металлов.

Максимально сократите употребление алкоголя

От сигарет тоже лучше отказаться ради здорового сна.

Забудьте о фастфуде



Чтобы иметь здоровый сон, откажитесь от кофе и фастфуда / Фото 4mama

На качество сна влияет слишком жирная пища, фастфуд, газированные напитки, сладости и изделия из муки.

Советы, которые помогут справиться с бессонницей

Существует пищевое поведение, что способствует выработке гормона мелатонина, который отвечает за качество сна.

Для этого нужно:

соблюдать норму калорий,

употреблять достаточное количество витаминов и минералов,

употреблять необходимое количество клетчатки,

учитывать баланс белков, жиров и углеводов.



На качество сна влияет как пища, так и режим дня / Фото Zhurnal-lady

Кроме питания, нужно ложиться спать в то время, когда начинает вырабатываться мелатонин – то есть до 12 часов. Сон должен длиться не менее 8 часов. Позаботьтесь о том, чтобы в комнате было темно и тихо – именно так вы сможете получить максимум пользы от сна.