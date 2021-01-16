Сожгите лишние калории на выходных: бодрая кардиотренировка для всех
Достаточно проводить выходные перед телевизором. Праздники уже почти закончились, а значит, самое время приводить свое тело и мысли в форму.
Проведите выходные с пользой и выполните онлайн-тренировку. Тренер Катя Качан в своем блоге Easy Home Training предлагает вариант простой и понятной кардиотренировки.
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Когда закрыты спортивные залы, можно выполнять кардиотренировки дома / Фото Сhampionat
Тренировка состоит из 6 упражнений. Повторяйте каждое в течение 45 секунд. Отдых между упражнениями должен длиться 15 секунд.
Выполните 4 круга. Между кругами можно позволить себе отдохнуть в течение 1-2 минут.
Смотрите видео, в котором показано, как выполнять упражнения:
Тренировка включает разнообразные махи руками и ногами, а также упражнения на баланс.
Кардиотренировка способствует активному сжиганию калорий / Фото Lady Grace
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