Как есть жирную пищу и худеть: назван перечень полезных жиров
Для того чтобы похудеть, совсем не обязательно избавляться от жиров в рационе. Наоборот, жиры нужны организму для успешного функционирования и хорошего самочувствия.
Если вы решили похудеть, не спешите покупать обезжиренные йогурты и другие продукты. Лучше сосредоточьтесь на качественном и полезном питании и включите в рацион правильный жир. О перечне полезных жиров сообщает Liga.life.
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Помните, что искусственно обезжиренные продукты теряют свой вкус. Чтобы сделать их более привлекательными, производители добавляют туда сахар и другие добавки. Поэтому ешьте продукты с насыщенными естественными жирами. А вот трансжиры действительно лучше избегать.
Дикая рыба, обитающая в холодной воде
Пользу морской рыбы для организма сложно переоценить / Фото Uifsa
К ней относят лосось, тунец, сардины, скумбрию, форель. В этой рыбе много витамина Омега-3, она помогает уменьшить воспаление в мышцах, быстро восстановиться после тренировок. Также Омега-3 позитивно влияет на здоровье суставов.
Кокосовое масло
Жирные кислоты в кокосовом масле помогают мозгу работать быстрее. Кокосовое масло положительно влияет на уровень "хорошего" холестерина и приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Оливковое масло первого отжима
В этом масле есть немало фенольных антиоксидантов, а также жирные кислоты, витамины Е и К.
Оливковое масло улучшает работу мозга, снижает артериальное давление, защищает от заболеваний сердца.
Авокадо
Авокадо содержит полезные жиры, улучшающие работу мозга / Фото Market-da
Авокадо часто называют суперфудом. Это продукт стал очень популярным среди сторонников здорового образа жизни. Он содержит более 20 витаминов и минералов.
Авокадо улучшает зрение, снижает уровень "плохого" холестерина, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и облегчает симптомы артрита.
Яйца
В яичном желтке есть жирные кислоты Омега-3, а также витамины группы В, холин и другие питательные вещества.
Интересным фактом является то, что холестерин в яйцах способствует выработке тестостерона. Это играет большую роль в силовых показателях и потере жира.
Орехи и ореховые пасты
Орехи содержат растительный белок и полезные жиры / Фото Poltava.to
Добавьте в рацион фисташки, грецкие орехи и миндаль. Орехи полезны для здоровья глаз, а также являются хорошим перекусом, ведь насыщают надолго. Но с орехами нужно быть осторожными – они вкусные и калорийные, поэтому их легко переесть.
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