Для того чтобы похудеть, совсем не обязательно избавляться от жиров в рационе. Наоборот, жиры нужны организму для успешного функционирования и хорошего самочувствия.

Если вы решили похудеть, не спешите покупать обезжиренные йогурты и другие продукты. Лучше сосредоточьтесь на качественном и полезном питании и включите в рацион правильный жир. О перечне полезных жиров сообщает Liga.life .

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Помните, что искусственно обезжиренные продукты теряют свой вкус. Чтобы сделать их более привлекательными, производители добавляют туда сахар и другие добавки. Поэтому ешьте продукты с насыщенными естественными жирами. А вот трансжиры действительно лучше избегать.

Дикая рыба, обитающая в холодной воде



Пользу морской рыбы для организма сложно переоценить / Фото Uifsa

К ней относят лосось, тунец, сардины, скумбрию, форель. В этой рыбе много витамина Омега-3, она помогает уменьшить воспаление в мышцах, быстро восстановиться после тренировок. Также Омега-3 п озитивно влияет на здоровье суставов.

Кокосовое масло

Жирные кислоты в кокосовом масле помогают мозгу работать быстрее. Кокосовое масло положительно влияет на уровень "хорошего" холестерина и приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Оливковое масло первого отжима

В этом масле есть немало фенольных антиоксидантов, а также жирные кислоты, витамины Е и К.

Оливковое масло улучшает работу мозга, снижает артериальное давление, защищает от заболеваний сердца.

Авокадо



Авокадо содержит полезные жиры, улучшающие работу мозга / Фото Market-da

Авокадо часто называют суперфудом. Это продукт стал очень популярным среди сторонников здорового образа жизни. Он содержит более 20 витаминов и минералов.

Авокадо улучшает зрение, снижает уровень "плохого" холестерина, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и облегчает симптомы артрита.

Яйца

В яичном желтке есть жирные кислоты Омега-3, а также витамины группы В, холин и другие питательные вещества.

Интересным фактом является то, что холестерин в яйцах способствует выработке тестостерона. Это играет большую роль в силовых показателях и потере жира.

Орехи и ореховые пасты



Орехи содержат растительный белок и полезные жиры / Фото Poltava.to

Добавьте в рацион фисташки, грецкие орехи и миндаль. Орехи полезны для здоровья глаз, а также являются хорошим перекусом, ведь насыщают надолго. Но с орехами нужно быть осторожными – они вкусные и калорийные, поэтому их легко переесть.