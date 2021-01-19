Для того, аби схуднути, зовсім не обов'язково позбуватися жирів у раціоні. Навпаки, жири потрібні організму для успішного функціонування та хорошого самопочуття.

Якщо ви вирішили схуднути, не поспішайте купувати знежирені йогурти та інші продукти. Краще зосередьтеся на якісному та корисному харчуванні й включіть до раціону правильний жир. Про перелік корисних жирів повідомляє Liga.life.

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Пам'ятайте, що штучно знежирені продукти втрачають свій смак. Аби зробити їх привабливішими, виробники додають туди цукор та інші добавки. Тому їжте продукти з насиченими природніми жирами. А от трансжирів справді краще уникати.

Дика риба, що живе в холодній воді



Користь морської риби для організму складно переоцінити / Фото Uifsa

До неї входять лосось, тунець, сардини, скумбрія, форель. У цій рибі багато вітаміну Омега-3, що допомагає зменшити запалення в м'язах, швидко відновитися після тренувань. Також Омега-3 позитивно впливає на здоров'я суглобів.

Кокосова олія

Жирні кислоти в кокосовій олії допомагають мозку працювати швидше. Кокосова олія позитивно впливає на рівень "хорошого" холестерину та призводить до зниження ризику серцево-судинних захворювань.

Оливкова олія першого віджиму

У цій олії є чимало фенольних антиоксидантів, а також жирні кислоти, вітаміни Е і К.

Оливкова олія покращує роботу мозку, знижує артеріальний тиск, захищає від захворювань серця.

Авокадо



Авокадо містить корисні жири, що покращують роботу мозку / Фото Market-da

Авокадо часто називають суперфудом. Це продукт став дуже популярним серед прихильників здорового способу життя. Він містить понад 20 вітамінів і мінералів.

Авокадо покращує зір, знижує рівень "поганого" холестерину, позитивно впливає на серцево-судинну систему й полегшує симптоми артриту.

Яйця

У яєчному жовтку є жирні кислоти Омега-3, а також вітаміни групи В, холін та інші поживні речовини.

Цікавим фактом є те, що холестерин в яйцях сприяє виробленню тестостерону. Це відіграє чималу роль у силових показниках і втраті жиру.

Горіхи та горіхові пасти



Горіхи містять рослинний білок та корисні жири / Фото Poltava.to

Додайте до раціону фісташки, волоські горіхи та мигдаль. Горіхи корисні для здоров'я очей, а також є хорошим перекусом, адже насичують надовго. Але з горіхами потрібно бути обережними – вони смачні й калорійні, тому їх легко переїсти.

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