Чому зелень має бути в раціоні: нутриціологиня назвала основні причини
Зелень обов'язково потрібно включати в раціон для збалансованого харчування.
У чому користь зелені – розповіла нутриціологиня Надія Жиліна в своєму Instagram.
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Знаєте, раніше я взагалі не їла зелень, іноді у суп додавала або у вигляді салатного листя для салату, і все. Зараз же я просто не уявляю свій прийом їжі без зелені, – зазначила Жиліна.
Чому зелень потрібно включати в раціон
- Зелень – це джерело вітамінів і мінералів, антиоксидантів. Наприклад, в петрушці в 4 рази більше вітаміну С, ніж в лимонах;
- зменшує запальні процеси в організмі;
- містить велику кількість нерозчинної клітковини, яка потрібна для очищення організму від усього зайвого;
- підтримує нормальну роботу шлунково-кишкового тракту;
В зелені – багато вітамінів / Фото flashnord
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- є профілактикою від запорів і здуття;
- знижує нервову збудливість;
- підтримує корисну мікрофлору в кишечнику;
- позитивно впливає на волосся, шкіру і організму в цілому;
- знижує рівень "поганого" холестерину;
- нормалізує рівень глюкози у крові.
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