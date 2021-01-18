Зелень обов'язково потрібно включати в раціон для збалансованого харчування.

У чому користь зелені – розповіла нутриціологиня Надія Жиліна в своєму Instagram.

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Знаєте, раніше я взагалі не їла зелень, іноді у суп додавала або у вигляді салатного листя для салату, і все. Зараз же я просто не уявляю свій прийом їжі без зелені, – зазначила Жиліна.

Чому зелень потрібно включати в раціон

Зелень – це джерело вітамінів і мінералів, антиоксидантів. Наприклад, в петрушці в 4 рази більше вітаміну С, ніж в лимонах;

зменшує запальні процеси в організмі;

містить велику кількість нерозчинної клітковини, яка потрібна для очищення організму від усього зайвого;

підтримує нормальну роботу шлунково-кишкового тракту;

В зелені – багато вітамінів / Фото flashnord

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