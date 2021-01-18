Почему зелень должна быть в рационе: нутрициолог назвала основные причины
Зелень обязательно нужно включать в рацион для сбалансированного питания.
В чем польза зелени – рассказала нутрициолог Надежда Жилина в своем Instagram.
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Знаете, раньше я вообще не ела зелень, иногда в суп добавляла или в виде салатных листьев для салата, и все. Сейчас же я просто не представляю свой прием пищи без зелени, – отметила Жилина.
Почему зелень нужно включать в рацион
- Зелень – это кладезь витаминов и минералов, антиоксидантов. Например, в петрушке в 4 раза больше витамина С, чем в лимонах;
- уменьшает воспалительные процессы в организме;
- содержит большое количество нерастворимой клетчатки, которая требуется для очищения организма от всего лишнего;
- поддерживает нормальную работу ЖКТ;
В зелени – много витаминов / Фото flashnord
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- является профилактикой от запоров и вздутий;
- снижает нервную возбудимость;
- поддерживает полезную микрофлору в кишечнике;
- оказывает положительное влияние на волосы, кожу и организма в целом;
- снижает уровень "плохого" холестерина;
- нормализует уровень глюкозы в крови.
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