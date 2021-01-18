Зелень обязательно нужно включать в рацион для сбалансированного питания.

В чем польза зелени – рассказала нутрициолог Надежда Жилина в своем Instagram.

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Знаете, раньше я вообще не ела зелень, иногда в суп добавляла или в виде салатных листьев для салата, и все. Сейчас же я просто не представляю свой прием пищи без зелени, – отметила Жилина.

Почему зелень нужно включать в рацион

Зелень – это кладезь витаминов и минералов, антиоксидантов. Например, в петрушке в 4 раза больше витамина С, чем в лимонах;

уменьшает воспалительные процессы в организме;

содержит большое количество нерастворимой клетчатки, которая требуется для очищения организма от всего лишнего;

поддерживает нормальную работу ЖКТ;

В зелени – много витаминов / Фото flashnord

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