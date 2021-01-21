Каждый, кто пытается избавиться от лишних килограммов, задается вопросом – какие продукты можно есть при похудении?

Список безопасных при похудении сочетаний продуктов назвала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален в своем Instagram.

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Сочетания продуктов, которые можно есть при похудении

Геркулес + куриное яйцо

Полезное сочетание завтрака, поскольку клетчатка геркулеса способна вывести излишек холестерина и не дать ему всосаться, соответственно, вам не грозит плохое настроение (за счет обильного выделения желчи), – отметила Кален.

Бобовые + овощи

По словам эксперта, не стоит сочетать бобовые с мясом, а вот с овощами – наоборот. Растительные белки легче перевариваются вместе, поэтому никаких проблем с ЖКТ не возникнет.

Сочетание бобовые + овощи прекрасно пойдет для худеющих / Фото freepik

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Картофель + овощи

По словам Кален, это "полезное и вкусное" сочетание не навредит фигуре. Важно: следите за порциями.

Эксперт развенчала миф о том, что картофель нельзя есть при похудении / Фото bb

Кофе + орехи

Этот вариант придется по вкусу любителям сладкого – вредные вкусняшки, с которыми вы любите пить кофе, замените на орехи. Но помните, что орехи очень калорийны, поэтому их не должно быть много.

Орехи – отличная альтернатива сладостям / Фото kava4me