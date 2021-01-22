Если вы следите за своим питанием и хотите, чтобы в рационе были только натуральные продукты, некоторых товаров в магазинах стоит избегать.

От каких продуктов питания лучше отказаться, рассказала нутрициолог Светлана Никитчук в своем Instagram.

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В 21-м веке нам не приходится жаловаться на доступность продуктов. Однако в погоне за увеличением срока хранения, уменьшением себестоимости и разнообразием вкусов, производители продуктов забыли, что еда должна быть полезной, или хотя бы не вредной. Поэтому обезопасить себя мы должны сами, – отметила Никитчук.

От каких продуктов следует воздержаться

Колбасы, сардельки, содержащие трансжиры

В супермаркетах можно найти очень мало мясных изделий, которые имеют натуральный состав. В большинстве колбас содержатся трансжиры, которые приводят к набору веса, а также влияют на иммунитет и здоровье организма.

Маргарин, майонез, мороженое

Эти продукты также очень редко бывают натуральными. В мороженом, кроме того, еще и очень много сахара. По словам Никитчук, "любимое многими лакомство является для нас вкусным ядом".

Всегда смотрите на состав продукта / Фото mgorod

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Если вы решили следить за своим питанием, сделать его сбалансированным, тогда также следует отказаться от:

соков;

газированных напитков;

шоколадных батончиков;

глазурованых сырков;

тортов;

быстрых завтраков;

сладких йогуртов;

кетчупов и соусов.

Если сейчас вам кажется, что "тогда и есть нечего" – поверьте, это не так. Очень скоро вы найдете достойную замену этим продуктам, – резюмиовала Светлана Никитчук.