Если вам постоянно хочется ухватить что-то сладкое – значит, в рационе не хватает некоторых продуктов.

Чем нужно питаться, чтобы не тянуло на калорийные сладости, рассказала блогер и тренер aleksasvarovskyh в Instagram.

Полезно Как похудеть раз и навсегда: названы два правила

Когда нашему организму чего-то не хватает, он посылает сигналы! Но у нас на голове нет табло, где активной лентой бы писало, не хватает хрома, жира или железа. Есть другие сигналы, которые мы никогда верно не воспринимаем: желание есть сладкое, соленое, перченое и пр. Листай серию картинок и узнавай, что добавить в рацион, чтобы уменьшить потребность в полезных элементах, тем самым удовлетворить организм и отключить сирену "хочу сладкого, умираю без него", – отметила тренерка.

Какие продукты есть, чтобы не хотелось сладкого

Грибы

В них содержится много хрома. Кроме того, продукт избавляет организм от вредного холестерина, улучшает состояние волос, кожи, ногтей и помогает работе щитовидной железы.

Брокколи

Это источник антиоксидантов, хрома и растительной клетчатки. Брокколи стабилизирует уровень сахара в крови.

Брокколи – полезный продукт, который избавит от тяги к сладкому / Фото kvitkainfo

Жирная рыба та морепродукты

Эти продукты помогут справиться с ломкой к сладкому. Этому способствует наличие белка, который дает энергию и ощущение сытости, и останавливает тягу к сладостям.

Интересно Эти продукты только притворяются полезными: что вредит похудению

Куриная грудка

Триптофан – аминокислота, которую мы ищем в шоколаде. А содержится она также и в мясе курицы.

Авокадо

Является источником полезных растительных жиров и помогает контролировать уровень сахара в крови, дарит долгое ощущение сытости.

Свежее сало

Это уникальный продукт, который любят спортсмены. Все просто – сало дает много энергии, при этом не является тяжелым для желудка продуктом.

Спортсмены любят сало / Фото infoeda

Кефир

Есть теория, что аномальная тяга к простым углеводам мучает многих людей из-за того, что в желудочно-кишечном тракте преобладает неправильная микрофлора. А развивается она именно из-за бесконтрольного употребления сладостей. Получается замкнутый круг: мы стремительно хотим сахара, потому что ели много сахара. Пробиотики размыкают этот круг, населяя организм полезной флорой, – пояснила тренер.

Бобы

Фасоль, горох, чечевица – все это является растительным белком, который легко усваивается. Бобовые также содержат пищевые волокна, которые обеспечивают длительную сытость.

Семечки подсолнуха

Содержит железо, селен, цинк и много витаминов. Семечки замедляют процесс старения кожи.