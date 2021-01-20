Существуют продукты, которые благодаря рекламе и сарафанному радио стали очень популярными. Люди ошибочно полагают что нужно есть их – и наступит чудодейственный эффект похудения.

В последние годы здоровый образ жизни стал настоящим трендом. Люди начинают следить за своим питанием все более тщательно. О том, каких продуктов лучше избегать, сообщает Novate .

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Обезжиренные продукты

Мы неоднократно сообщали, что обезжиренных продуктов следует избегать. Жиры являются одним из основных "строительных материалов" в организме. Обойтись без них невозможно. Жиры защищают клетки от повреждений, отвечают за терморегуляцию и поддержку иммунитета.

Если организм получает недостаточно жиров с пищей, он начинает делать запасы "на черный день". Это провоцирует набор лишнего веса.

Мюсли и злаковые батончики



Мюсли и батончики не являются диетической пищей / Фото Smachno.ua

На них обычно пишут, что продукт является диетическим и не содержит сахар. Но сахар обычно заменяют подсластителем. Такие батончики не насытят вас, а вреда от ежедневного употребления "диетического" продукта может быть немало.

Смузи

Ученые доказали, что организм не воспринимает продукты, которые ему не пришлось жевать, как пищу. Поэтому чувство сытости после смузи не наступает. Итак, появляется риск переедания и превышения нормы калорий.

Кроме того, забудьте о различных модных "детоксах" с помощью смузи. Этот продукт никак не очищает организм от "вредных веществ". Функцию выведения лишнего из тела выполняют почки и печень.

Низкокалорийные безглютеновые продукты

Глютен действительно нельзя употреблять тем, кто имеет аллергию на него. Всем остальным не нужно отказываться от продуктов с глютеном. Более того, определенное количество глютена необходимо для успешного функционирования организма.

Сухофрукты



Сухофрукты часто вымачивают в сахарном сиропе / Фото Elle

Некоторые считают их чуть ли не панацеей от избыточного веса. Мол, достаточно только заменить сухофруктами сахар и вкусности к чаю – стрелка на весах сразу поползет вниз.

Но сухофрукты – такая же еда, как и любая другая. К тому же они достаточно калорийны. А некоторые производители специально вымачивают сухофрукты в сахарном сиропе, чтобы те были вкуснее.

Поэтому ешьте сухофрукты, но не нужно считать их средством для снижения веса.

Фруктовые йогурты и сырки



Йогурты и сырки не так полезны, как все привыкли считать / Фото Woman.rambler

Эти продукты считают очень полезными, но в их составе часто есть сахар, вредные добавки, загустители, крахмал и тому подобное.

Диетическая кола

Считается идеальным напитком для тех, кто худеет, но это не так. В коле содержится рекордное количество сахарозаменителей, после которых вы будете чувствовать сильный голод.

Лучший напиток для тех, кто худеет – чистая вода.