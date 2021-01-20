Існують продукти, які завдяки рекламі та сарафанному радіо стали дуже популярними. Люди помилково вважають, що потрібно їсти їх – і настане чудодійний ефект схуднення.

Останніми роками здоровий спосіб життя став справжнім трендом. Люди починають стежити за своїм харчуванням усе ретельніше. Про те, яких продуктів краще уникати, повідомляє Novate.

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Знежирені продукти

Ми неодноразово повідомляли, що знежирених продуктів потрібно уникати. Жири є одним з основних "будівельних матеріалів" в організмі. Обійтися без них неможливо. Жири захищають клітини від пошкоджень, відповідають за терморегуляцію і підтримку імунітету.

Якщо організм отримує недостатньо жирів з їжею, він починає робити запаси "на чорний день". Це провокує набір зайвої ваги.

Мюслі та злакові батончики



Мюслі й батончики не є дієтичною їжею / Фото Smachno.ua

На них зазвичай пишуть, що продукт є дієтичним та не містить цукор. Але цукор зазвичай замінюють на підсолоджувач. Такі батончики не наситять вас, а шкоди від щоденного вживання "дієтичного" продукту може бути чимало.

Смузі

Науковці довели, що організм не сприймає продукти, які йому не довелося жувати, як їжу. Тому почуття ситості після смузі не настає. Отже, зростає ризик переїдання та перевищення норми калорій.

Крім того, забудьте про різні модні "детокси" за допомогою смузі. Цей продукт ніяк не очищує організм від "шкідливих речовин". Функцію виведення зайвого з тіла виконують нирки та печінка.

Низькокалорійні безглютенові продукти

Глютен справді не можна вживати тим, хто має алергію на нього. Усім іншим немає потреби відмовлятися від продуктів з глютеном. Більш того, певна кількість глютену необхідна для успішного функціонування організму.

Сухофрукти



Сухофрукти часто вимочують в цукровому сиропі / Фото Elle

Дехто вважає їх ледь не панацеєю від надмірної ваги. Мовляв, достатньо тільки замінити сухофруктами цукор і смаколики до чаю – стрілка на вазі одразу поповзе донизу.

Але сухофрукти – така ж їжа, як і будь-яка інша. До того ж вони достатньо калорійні. А деякі виробники спеціально вимочують сухофрукти в цукровому сиропі, щоб ті були смачнішими.

Тому їжте сухофрукти, але не потрібно вважати їх засобом для зниження ваги.

Фруктові йогурти та сирки



Йогурти й сирки не такі корисні, як усі звикли вважати / Фото Woman.rambler

Ці продукти вважають дуже корисними, але в їх складі часто є цукор, шкідливі добавки, згущувачі, крохмаль тощо.

Дієтична кола

Її вважають ідеальним напоєм для тих, хто худне, але це не так. В колі міститься рекордна кількість цукрозамінників, після яких ви відчуватимете сильний голод.

Найкращий напій для тих, хто худне – чиста вода.

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