Якщо вам постійно хочеться схопити щось солодке – значить, у раціоні не вистачає деяких продуктів.

Чим потрібно харчуватися, щоб не тягнуло на калорійні солодощі, розповіла блогерка і тренерка aleksasvarovskyh в Instagram.

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Коли нашому організму чогось не вистачає, він посилає сигнали! Але у нас на чолі нема табла, де активною стрічкою б писало, що не вистає хрому, жиру чи заліза. Є інші сигнали, які ми ніколи вірно не сприймаємо: бажання їсти солодке, солоне, перчене і т. д. Листай серію картинок і дізнавайся, що додати до раціону, щоб зменшити потребу в корисних елементах, тим самим задовільнити організм і відключити сирену "хочу солодкого, вмираю без нього", – зазначила тренерка.

Які продукти їсти, щоб не хотілося солодкого

Гриби

У них міститься багато хрому. Крім того, продукт позбавляє організм від шкідливого холестерину, покращує стан волосся, шкіри, нігтів і допомагає роботі щитовидної залози.

Броколі

Це джерело антиоксидантів, хрому і рослинної клітковини. Броколі стабілізує рівень цукру у крові.

Броколі – корисний продукт, який позбавить тяги до солодкого / Фото kvitkainfo

Жирна риба та морепродукти

Ці продукти допоможуть впоратися з ломкою до солодкого. Цьому сприяє наявність білка, який дає енергію і відчуття ситості, що зупиняє тягу до солодощів.

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Куряча грудка

Триптофан – амінокислота, яку ми шукаємо у шоколаді. А міститься вона також і у м'ясі курки.

Авокадо

Є джерелом корисних рослинних жирів і допомагає контролювати рівень цукру у крові та дарує довге відчуття ситості.

Свіже сало

Це унікальний продукт, який обожнюють спортсмени. Все просто – сало дає багато енергії, при цьому не є важким для шлунку продуктом.

Спортсмени полюбляють сало / Фото infoeda

Кефір

Є теорія, що аномальна тяга до простих вуглеводів мучить багатьох людей від того, що в шлунково-кишковому тракті переважає неправильна мікрофлора. А розвивається вона саме через безконтрольне вживання солодощів. Виходить замкнуте коло: ми нестримно хочемо цукру, тому що їли багато цукру. Пробіотики розмикають це коло, населяючи організм корисною флорою, – пояснила тренерка.

Боби

Квасоля, горох, сочевиця – все це є рослинним білком, який легко засвоюється. Бобові також містять харчові волокна, які забезпечують тривалу ситість.

Соняшникове насіння

Містить залізо, селен, цинк і багато вітамінів. Насіння сповільнює процес старіння шкіри.