Для покращення гнучкості усього тіла потрібно працювати зі стопами. Вони впливають на розтяжку й самопочуття усього організму.

Здається, що жодного взаємозв'язку між розтяжкою і стопами не існує. Але тренерка Ольга Шамрай у своєму блозі в інстаграм доводить протилежне.

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Для того, щоб зрозуміти, чи ваші стопи працюють правильно, проведіть експеримент.

Експеримент для стоп

Нахиліться вперед, тримайте коліна рівно. Тягніться руками до підлоги. Запам’ятайте, куди дотягуються ваші пальці.



Розминати стопи потрібно щодня / Фото Грани танца

Візьміть тенісний м'яч і "прокочуйте" стопу по ньому. Робіть це для всієї поверхні. Розминайте також пальці й п'яту. Робіть це, не поспішаючи, протягом 2 хвилин.

Після цього знову нахиліться з рівними колінами. Зверніть увагу на те, що бік, де ви розминали стопу, нахилився нижче.

Також простежте за своїми відчуттями у м'язах.

Вправу з м'ячем можна і потрібно виконувати щодня для того, аби розвивати не тільки стопи, а й увесь м'язовий корсет.

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Як правильно виконувати її, дивіться у відео: