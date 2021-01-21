Карантинні обмеження через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 і дистанційне навчання, з яким довелося зіткнутися багатьом учням, знизило фізичну активність дітей.

Надолужити згаяне можна у домашніх умовах – корисне парне тренування показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова в своєму Instagram.

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Швидше відтягуйте дітей від гаджетів і виконуйте ці вправи. Ми таким чином відпочиваємо на перерві під час дистанційного навчання вдома. Відмінний варіант розім'ятися і весело провести 15 хвилин вільного часу між уроками, – зазначила Самойлова.

З чого складається тренування

Увага! Для виконання вправ знадобиться фітнес-килимок.

У тренування – 3 вправи:

Сітап з бавовною – 15-20 разів.

– 15-20 разів. Біг з підйомом колін і торканням долонь партнера, який в цей час тримає статику у присяді. Робимо по 20-30 підйомів кожною ногою.

і торканням долонь партнера, який в цей час тримає статику у присяді. Робимо по 20-30 підйомів кожною ногою. Віджимання з колін з підйомом руки – 15-20 повторень.

Всі вправи виконуємо по колу (3-4 кола).

Тренування вдома цікаві не лише дітям, але й дорослим / Фото fizkult-nn

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Як виконувати вправи – дивіться на відео: