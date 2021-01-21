Зима здається нам періодом, коли краще сидіти дома і виходити надвір тільки в разі потреби. Також у цей час ми починаємо більше їсти, а калорій витрачаємо менше. Розповідаємо, як компенсувати зимове переїдання і що потрібно робити для схуднення в холодну пору року.

Секрет схуднення полягає у тому, щоб витрачати більше калорій, ніж ви отримуєте. Про користь від тренувань на свіжому повітрі повідомляє ETimes.

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Тренування на вулиці спалюють більше калорій / Фото Interfax

Що відбувається, коли ви тренуєтеся на вулиці взимку

Втрачаєте більше калорій

Фізичні вправи на морозі спалюють більше калорій завдяки витратам енергії. Ви витрачаєте більше сил на те, аби зігріти організм, на рух і дихання.

Ви загартовуєтеся

Під час тренувань на вулиці одягайтеся не надто тепло. Так ви змусите тіло ставати витривалішим. Окрім того, під час руху виділяється багато тепла, тому ви майже не мерзнете. Але щойно ви припините тренування, стане прохолодніше. Зважайте на це і тренуйтеся неподалік приміщень, де можна зігрітися або беріть із собою запасний комплект одягу.



Виконуючи вправи на вулиці, ви загартовуєте тіло / Фото Fitness-bellydance

У вас з'являється здоровий апетит

Це можна вважати як перевагою, так і недоліком. Хороший апетит є ознакою здоров'я і правильного обміну речовин. Однак потрібно бути обережними й не переїдати після вуличного тренування.

Лайфхак для тих, хто не займається спортом

Якщо у вас категорично не вистачає сил і часу на регулярні тренування, можна спалити зайві калорії під час сну. Спіть у холодній кімнаті. Провітрюйте приміщення перед сном, а також, за можливості, залишайте вікна відкритими на ніч.



Прохолодне повітря допомагає спалювати більше калорій навіть під час сну / Фото Elle

Для тих, хто боїться застудитися, винайшли спеціальні електричні простирадла. Вони зігріватимуть тіло вночі, але повітря в кімнаті залишатиметься прохолодним.

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