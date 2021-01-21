Зима кажется нам периодом, когда лучше сидеть дома и выходить на улицу только в случае необходимости. Также в это время мы начинаем больше есть, а калорий тратим меньше. Рассказываем, как компенсировать зимнее переедание и что нужно делать для похудения в холодное время года.

Секрет похудения заключается в том, чтобы тратить больше калорий, чем вы получаете. О пользе от тренировок на свежем воздухе сообщает ETimes .

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Тренировки на улице сжигают больше калорий / Фото Interfax

Что происходит, когда вы тренируетесь на улице зимой

Теряете больше калорий

Физические упражнения на морозе сжигают больше калорий благодаря расходу энергии. Вы тратите больше сил на то, чтобы согреть организм, на движение и дыхание.

Вы закаляетесь

Во время тренировок на улице одевайтесь не слишком тепло. Так вы заставите тело становиться выносливее. Кроме того, во время движения выделяется много тепла, поэтому вы почти не мерзнете. Но как только вы прекратите тренировки, станет прохладнее. Учитывайте это и тренируйтесь неподалеку от помещений, где можно согреться или берите с собой запасной комплект одежды.



Выполняя упражнения на улице, вы закаляете тело / Фото Fitness-bellydance

У вас появляется здоровый аппетит

Это можно считать как преимуществом, так и недостатком. Хороший аппетит является признаком здоровья и правильного обмена веществ. Однако нужно быть осторожными и не переедать после уличной тренировки.

Лайфхак для тех, кто не занимается спортом

Если у вас категорически не хватает сил и времени на регулярные тренировки, можно сжечь лишние калории во время сна. Спите в холодной комнате. Проветривайте помещение перед сном, а также, по возможности, оставляйте окна открытыми на ночь.



Прохладный воздух помогает сжигать больше калорий даже во время сна / Фото Elle

Для тех, кто боится простудиться, изобрели специальные электрические простыни. Они будут согревать тело ночью, но воздух в комнате будет оставаться прохладным.