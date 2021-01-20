Быстрая зарядка для офисных работников: разминка для шеи
Если вы целый день сидите за компьютером, мало двигаетесь и вечером чувствуете себя плохо – делайте упражнения для спины и шеи. Обычно современные люди имеют слишком мало времени для тренировок, так что блогер предлагает экспресс-вариант.
Упражнения можно выполнять, сидя на полу и даже на стуле во время рабочего дня. О том, как разгрузить шею, сообщает блогер с никнеймом Лисса Йога в своем инстаграме.
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После рабочего дня нужно разминать шею / Фото Oum
Как выполнять упражнения для шеи:
- Сядьте спокойно и расслабленно.
- Возьмитесь руками за шею. Делайте вращения головой сначала в одну сторону, потом в другую.
- Делайте обороты плечами: сначала вперед, затем назад.
- Купол: напрягите и округлите спину, лопатки, руки. Затем наоборот, расслабьте спину и расправьте грудную клетку.
- Растяжение шеи. Наклоните голову к плечу, слегка нажмите на нее рукой. Задержитесь в такой позиции, повторите в другую сторону.
- Упражнение для рук и плеч: поднимите локоть вверх, кисть заведите за спину. Второй рукой надавливайте на локоть, углубляйте прогиб.
- Опустите локоть вниз, руку держите за спиной. Теперь растягивайте плечи и лопатки, помогая второй рукой. Руки можно соединять в замок и сводить вместе за спиной.
Йога помогает преодолеть боль в мышцах / Фото Express-novosti
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Видео, как выполнять быструю зарядку для офисных работников, смотрите здесь:
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