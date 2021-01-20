Якщо ви цілий день сидите за комп'ютером, мало рухаєтеся і ввечері почуваєте себе погано – робіть вправи для спини й шиї. Зазвичай сучасні люди мають надто мало часу для тренувань, тому блогерка пропонує експрес-варіант.