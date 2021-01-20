Швидка зарядка для офісних працівників: розминка для шиї
Якщо ви цілий день сидите за комп'ютером, мало рухаєтеся і ввечері почуваєте себе погано – робіть вправи для спини й шиї. Зазвичай сучасні люди мають надто мало часу для тренувань, тому блогерка пропонує експрес-варіант.
Вправи можна виконувати, сидячи на підлозі й навіть на стільці під час робочого дня. Про те, як розвантажити шию, повідомляє блогерка з нікнеймом Лісса Йога у своєму інстаграмі.
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Після робочого дня потрібно розминати шию / Фото Oum
Як виконувати вправи для шиї:
- Сядьте спокійно та розслаблено.
- Візьміться руками за шию. Робіть оберти головою спершу в один бік, потім в другий.
- Робіть оберти плечима: спершу вперед, потім назад.
- Купол: напружте й округліть спину, лопатки, руки. Потім навпаки, розслабте спину й розправте грудну клітку.
- Розтягування шиї. Нахиліть голову до плеча, злегка натисніть на неї рукою. Затримайтеся у такій позиції, повторіть в інший бік.
- Вправа для рук та плеч: підійміть лікоть вгору, кисть заведіть за спину. Другою рукою натискайте на лікоть, поглиблюйте прогин.
- Опустіть лікоть донизу, руку тримайте за спиною. Тепер розтягуйте плечі й лопатки, допомагаючи другою рукою. Руки можна зчіпляти в замок та зводити разом за спиною.
Йога допомагає подолати біль в м'язах / Фото Express-novosti
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Відео, як виконувати швидку зарядку для офісних працівників, дивіться тут:
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