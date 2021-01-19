Якщо ви почали відчувати біль в суглобах, а також скутість рухів або хруст суглобів – це значить, що організму не вистачає будівельних матеріалів для хрящової тканини. Виправити проблему можна за допомогою правильного харчування.

У молодому віці організм виробляє достатньо речовин, що забезпечують роботу суглобів. Але з віком їх виробництво в організмі скорочується. Про те, як повпливати на здоров'я суглобів за допомогою раціону, повідомляє дієтолог Юрій Павлюкевич у своєму блозі в Instagram.

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Після 30 років потрібно дбати про своє харчування / Фото Fitosila

За здорові суглоби відповідають дві речовини: глюкозамін та хондроітин. Глюкозамін бере участь у будівництві сухожиль, звязок і хрящів. Хондроітин нормалізує структуру суглобового хряща.

Ці речовини містяться в деяких продуктах, а також виробляються людським організмом. Після 30-35 років їх виробництво скорочується, тому потрібно приділяти особливу увагу харчуванню.

До групи ризику входять люди, які мають надмірну вагу й ведуть малорухливий спосіб життя.



Існує перелік продуктів, що є корисними для суглобів / Фото Life-pro

Продукти, що містять глюкозамін

Багато глюкозаміну у м'ясі птиці та яловичині, рибі та морепродуктах, сирах, яйцях, а також в горіхах, паростках пшениці, морських водоростях тощо. Корисно вживати їжу з хрящами: свині вуха, яловичі хвости, курячі лапи. Час від часу їжте мармелад, пастилу, желе, холодець – усе, що містить желатин у своєму складі.



Страви з желатином корисні для здоров'я / Фото Uainfo

Продукти, що містять хондроітин

червона риба,

кістки та хрящі тварин,

кісткова тканина риб і парнокопитних тварин.

Вживання достатньої кількості продуктів з глюкозаміном та хондроітином сприяє швидшому відновленню після травм і перенавантажень, а також стабілізації фізичних показників.

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