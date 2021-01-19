Если вы начали чувствовать боль в суставах, а также скованность движений или хруст суставов – это значит, что организму не хватает строительных материалов для хрящевой ткани. Исправить проблему можно с помощью правильного питания.

В молодом возрасте организм производит достаточно веществ, обеспечивающих работу суставов. Но со временем их производство в организме сокращается. О том, как повлиять на здоровье суставов с помощью рациона, сообщает диетолог Юрий Павлюкевич в своем блоге в Instagram.

Актуально Как есть жирную пищу и худеть: назван перечень полезных жиров



После 30 лет нужно заботиться о своем питании / Фото Fitosila

За здоровые суставы отвечают два вещества: глюкозамин и хондроитин. Глюкозамин участвует в строительстве сухожилий, связок и хрящей. Хондроитин нормализует структуру суставного хряща.

Эти вещества содержатся в некоторых продуктах, а также вырабатываются человеческим организмом. После 30-35 лет их производство сокращается, поэтому нужно уделять особое внимание питанию.

В группу риска входят люди, которые имеют избыточный вес и ведут малоподвижный образ жизни.



Существует перечень продуктов, которые являются полезными для суставов / Фото Life-pro

Продукты, содержащие глюкозамин

Много глюкозамина в мясе птицы и говядине, рыбе и морепродуктах, сырах, яйцах, а также в орехах, ростках пшеницы, морских водорослях и тому подобное. Полезно употреблять пищу с хрящами: свиньи уши, говяжьи хвосты, куриные лапы. Время от времени ешьте мармелад, пастилу, желе, холодец – все, что содержит желатин в своем составе.



Блюда с желатином полезны для здоровья / Фото Uainfo

Продукты, содержащие хондроитин

красная рыба,

кости и хрящи животных,

костная ткань рыб и парнокопытных животных.

Употребление достаточного количества продуктов с глюкозамином и хондроитином способствует более быстрому восстановлению после травм и перегрузок, а также стабилизации физических показателей.