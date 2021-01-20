Якщо у вас є проблеми зі спиною, але ви займаєтеся спортом, необхідно вибирати тільки безпечні вправи.

Як правильно тренуватися, і чого уникати, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна в Instagram.

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В першу чергу, звичайно ж, необхідно звернутися до лікаря і з'ясувати причину болю. Знаючи причину, ви отримаєте можливість підібрати безпечні види навантажень, які допоможуть забути про біль при кожному русі, – зазначила Медушкіна.

Чого уникати при наявності проблем зі спиною

осьових навантажень на поперек;

складних вправ, які вимагають підвищеної координації та утримання балансу (не завжди);

ривкових вправ;

бігу та стрибків.

Фітнес-експертка підкреслила, що найголовніше – не погіршити проблему. Для цього необхідно працювати не тільки з хворою зоною, але також з шиєю, сідницями, ногами і ступнями. Це пов'язано з тим, що болі рідко говорять про точкове порушення.

При проблемах зі спиною можна виконувати не всі вправи / Фото liberty-rb

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Як тренуватися при проблемах зі спиною