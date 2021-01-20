Як тренуватися з хворою спиною: важливі пункти, які не можна ігнорувати
Якщо у вас є проблеми зі спиною, але ви займаєтеся спортом, необхідно вибирати тільки безпечні вправи.
Як правильно тренуватися, і чого уникати, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна в Instagram.
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В першу чергу, звичайно ж, необхідно звернутися до лікаря і з'ясувати причину болю. Знаючи причину, ви отримаєте можливість підібрати безпечні види навантажень, які допоможуть забути про біль при кожному русі, – зазначила Медушкіна.
Чого уникати при наявності проблем зі спиною
- осьових навантажень на поперек;
- складних вправ, які вимагають підвищеної координації та утримання балансу (не завжди);
- ривкових вправ;
- бігу та стрибків.
Фітнес-експертка підкреслила, що найголовніше – не погіршити проблему. Для цього необхідно працювати не тільки з хворою зоною, але також з шиєю, сідницями, ногами і ступнями. Це пов'язано з тим, що болі рідко говорять про точкове порушення.
При проблемах зі спиною можна виконувати не всі вправи / Фото liberty-rb
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Як тренуватися при проблемах зі спиною
- Потрібен комплексний підхід до проблеми. Тільки так можна повернути хребет в анатомічно правильне положення.
- Вправи повинні бути націлені на відновлення рухливості і еластичності хребта, а також зміцнення м'язового корсету.
- Все тренування має відповідати рекомендаціям фахівця. Це правильна техніка, плавне збільшення навантаження, відпочинок і відновлення.
- Для того щоб якомога довше зберігати результат після зняття больового синдрому, важливо регулярно виконувати правильні вправи.
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