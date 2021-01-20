Якщо ви любите тренуватися на свіжому повітрі – потужне інтервальне кардіотренування буде вам до смаку.

Її показав дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу Men's Physique IFBB, відомий тренер, який займається з українськими зірками, Андрій Хомицький в Instagram.

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Ви можете виконувати його де завгодно, вам знадобитися тільки ваше тіло! За допомогою даного тренування ви спалите багато калорій і розженете метаболічні процеси. А також поліпшите респіраторну і серцево-судинну системи, – зазначив Хомицький.

Він підкреслив, що під час тренування необхідно стежити за диханням і серцебиттям. Перед вправами зробіть суглобову гімнастику. Далі все виконуємо по колу (4 рази). Відпочинок після кожного кола становить 1 хвилину.

Важливо! Тренування не підходить для людей з серцево-судинними захворюваннями.

З чого складається тренування

Вправи виконуємо задану кількість часу роботи і відпочинку:

Новачок: 20 секунд роботи / 10 секунд відпочинку;

Середній рівень: 30 секунд роботи / 15 секунд відпочинку;

Високий рівень: 40 секунд роботи / 15 секунд відпочинку.

Біг з високим підніманням колін – на кожне 3-є робимо паузу. Відпочинок – 10 секунд. Стрибки у присяді (два стрибка – ноги в широку постановку і одне вистрибування вгору. Відпочинок – 10 секунд.

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Поперемінні стрибки з ударом коліна (три поперемінних стрибки, на 4-й – удар коліном вперед). Відпочинок – 10 секунд. Два присідання + діагональний рух руки до ноги (два пружинних присіда + мах ногою з торканням руки по діагоналі). Відпочинок – 30 секунд. Стрибки у бік + удари коліном – 30 секунд. Відпочинок – 60 секунд.

Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео: