Відомий тренер провів потужне кардіотренування на вулиці: відео
Якщо ви любите тренуватися на свіжому повітрі – потужне інтервальне кардіотренування буде вам до смаку.
Її показав дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу Men's Physique IFBB, відомий тренер, який займається з українськими зірками, Андрій Хомицький в Instagram.
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Ви можете виконувати його де завгодно, вам знадобитися тільки ваше тіло! За допомогою даного тренування ви спалите багато калорій і розженете метаболічні процеси. А також поліпшите респіраторну і серцево-судинну системи, – зазначив Хомицький.
Він підкреслив, що під час тренування необхідно стежити за диханням і серцебиттям. Перед вправами зробіть суглобову гімнастику. Далі все виконуємо по колу (4 рази). Відпочинок після кожного кола становить 1 хвилину.
З чого складається тренування
Вправи виконуємо задану кількість часу роботи і відпочинку:
Новачок: 20 секунд роботи / 10 секунд відпочинку;
Середній рівень: 30 секунд роботи / 15 секунд відпочинку;
Високий рівень: 40 секунд роботи / 15 секунд відпочинку.
- Біг з високим підніманням колін – на кожне 3-є робимо паузу. Відпочинок – 10 секунд.
- Стрибки у присяді (два стрибка – ноги в широку постановку і одне вистрибування вгору. Відпочинок – 10 секунд.
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- Поперемінні стрибки з ударом коліна (три поперемінних стрибки, на 4-й – удар коліном вперед). Відпочинок – 10 секунд.
- Два присідання + діагональний рух руки до ноги (два пружинних присіда + мах ногою з торканням руки по діагоналі). Відпочинок – 30 секунд.
- Стрибки у бік + удари коліном – 30 секунд. Відпочинок – 60 секунд.
Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео:
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