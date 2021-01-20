Если вы любите тренироваться на свежем воздухе – мощная интервальная кардиотренировка придется вам по вкусу.

Ее показал двукратный чемпион мира по бодибилдингу Men's Physique IFBB, известный тренер, который занимается с украинскими звездами, Андрей Хомицкий в Instagram.

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Вы можете выполнять ее где угодно, вам понадобиться только ваше тело! С помощью данной тренировки вы сожжете много калорий и разгоните метаболические процессы. А также улучшите респираторную и сердечно сосудистую системы, – отметил Хомицкий.

Он подчеркнул, что во время тренировки необходимо следить за дыханием и сердцебиением. Перед упражнениями сделайте суставную гимнастику. Далее все выполняем по кругу (4 раза). Отдых после каждого круга составляет 1 минуту.

Важно! Тренировка не подходит для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Из чего состоит тренировка

Упражнения выполняем заданное количество времени работы и отдыха:

Новичок: 20 секунд работы / 10 секунд отдыха;

Средний уровень: 30 секунд работы / 15 секунд отдыха;

Продвинутый: 40 секунд работы / 15 секунд отдыха.

Бег с высоким подниманием колен – на каждое 3-е делаем паузу. Отдых – 10 секунд. Прыжки в приседе (два прыжка – ноги в широкую постановку и одно выпрыгивание вверх. Отдых – 10 секунд.

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Попеременные прыжки с ударом колена (три попеременных прыжка, на 4-й – удар коленом вперед). Отдых – 10 секунд. Два приседание + диагональное движение руки к ноге (два пружинных приседа + мах ногой с касанием руки по диагонали). Отдых – 30 секунд. Прыжки в сторону + удары коленом – 30 секунд. Отдых – 60 секунд.

Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео: