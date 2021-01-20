Как тренироваться с больной спиной: важные пункты, которые нельзя игнорировать
Если у вас есть проблемы со спиной, но вы занимаетесь спортом, необходимо выбирать только безопасные упражнения.
Как правильно тренироваться, и чего избегать, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в Instagram.
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В первую очередь, конечно же, необходимо обратиться к врачу и выяснить причину болей. Зная причину, вы получите возможность подобрать безопасные виды нагрузок, которые помогут забыть о боли при каждом движении, – отметила Медушкина.
Чего избегать при наличии проблем со спиной
- осевых нагрузок на поясницу;
- сложносоставных упражнений, которые требуют повышенной координации и удержания баланса (не всегда);
- рывковых упражнений;
- бега и прыжков.
Фитнес-эксперт подчеркнула, что самое главное – не усугубить проблему. Для этого необходимо работать не только с больной зоной, но также с шеей, ягодицами, ногами и ступнями. Это связано с тем, что боли редко говорят о точечном нарушении.
При проблемах со спиной можно выполнять не все упражнения / Фото liberty-rb
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Как тренироваться при проблемах со спиной
- Требуется комплексный подход к проблеме. Только так можно вернуть позвоночник в анатомически правильное положение.
- Упражнения должны быть нацелены на восстановление подвижности и эластичности позвоночника, а также укрепление мышечного корсета.
- Вся тренировка должна соответствовать рекомендациям специалиста. Это правильная техника, плавное увеличение нагрузки, отдых и восстановление.
- Для того чтобы как можно дольше сохранять результат после снятия болевого синдрома, важно регулярно выполнять правильные упражнения.
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