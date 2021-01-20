Если у вас есть проблемы со спиной, но вы занимаетесь спортом, необходимо выбирать только безопасные упражнения.

Как правильно тренироваться, и чего избегать, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в Instagram.

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В первую очередь, конечно же, необходимо обратиться к врачу и выяснить причину болей. Зная причину, вы получите возможность подобрать безопасные виды нагрузок, которые помогут забыть о боли при каждом движении, – отметила Медушкина.

Чего избегать при наличии проблем со спиной

осевых нагрузок на поясницу;

сложносоставных упражнений, которые требуют повышенной координации и удержания баланса (не всегда);

рывковых упражнений;

бега и прыжков.

Фитнес-эксперт подчеркнула, что самое главное – не усугубить проблему. Для этого необходимо работать не только с больной зоной, но также с шеей, ягодицами, ногами и ступнями. Это связано с тем, что боли редко говорят о точечном нарушении.

При проблемах со спиной можно выполнять не все упражнения / Фото liberty-rb

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Как тренироваться при проблемах со спиной