Карантинные ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и дистанционное обучение, с которым пришлось столкнуться многим учащимся, снизило физическую активность детей.

Наверстать упущенное можно в домашних условиях – полезную парную тренировку показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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Скорее оттягивайте детей от гаджетов и выполняйте эти упражнения. Мы таким образом отдыхаем на перемене во время дистанционного обучения дома. Отличный вариант размяться и весело провести 15 минут свободного времени между уроками, – отметила Самойлова.

Из чего состоит тренировка

Внимание! Для выполнения упражнений понадобится фитнес-коврик.

В тренировке – 3 упражнения:

Ситап с хлопком – 15-20 раз.

– 15-20 раз. Бег с подъемом колен и касанием ладоней партнера, который в это время держит статику в приседе. Делаем по 20-30 подьемов каждой ногой.

и касанием ладоней партнера, который в это время держит статику в приседе. Делаем по 20-30 подьемов каждой ногой. Отжимания с колен с подъемом руки – 15-20 повторений.

Все упражнения выполняем по кругу (3-4 круга).

Тренировки дома интересны не только детям, но и взрослым / Фото fizkult-nn

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Как выполнять упражнения – смотрите на видео: