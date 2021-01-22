Для улучшения гибкости всего тела нужно работать со стопами. Они влияют на растяжку и самочувствие всего организма.

Кажется, что никакой взаимосвязи между растяжкой и стопами не существует. Но тренер Ольга Шамрай в своем блоге в инстаграм доказывает обратное.

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Для того чтобы понять, работают ли ваши стопы правильно, проведите эксперимент.

Эксперимент для стоп

Наклонитесь вперед, держите колени ровно. Тянитесь руками к полу. Запомните, куда дотягиваются ваши пальцы.



Разминать стопы нужно ежедневно / Фото Грани танца

Возьмите теннисный мяч и "прокатывайте" стопу по нему. Делайте это для всей поверхности. Разминайте также пальцы и пятку. Делайте это не спеша в течение 2 минут.

После этого снова наклонитесь с равными коленями. Обратите внимание на то, что сторона, где вы разминали стопу, наклонилась ниже.

Также проследите за своими ощущениями в мышцах.

Упражнение с мячом можно и нужно выполнять ежедневно для того, чтобы развивать не только стопы, но и весь мышечный корсет.

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