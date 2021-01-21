Если у вас есть какие-то проблемы со спиной – это не повод забросить себя и не заниматься спортом.

Какие упражнения можно делать, имея вопросы со спиной, и как их правильно выполнять, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в Instagram.

Также по теме Как тренироваться с больной спиной: важные пункты, которые нельзя игнорировать

Упражнения безопасны при грыжах и протрузиях. Из них исключена нагрузка на основные разгибатели спины (мышцы, идущие вдоль позвоночного столба), осевая нагрузка и компрессия позвоночника, – пояснила Медушкина.

Она показала два упражнения (как их выполнять – смотрите на видео ниже), которые подойдут людям с проблемной спиной.

Двусоставное упражнение. Поможет укрепить ягодицы и бедра. Делаем по 15 повторений на каждую ногу в 3 подхода. Жим гантелей с пола. Упражнение укрепит грудные мышцы, трицепсы и переднюю поверхность плеча. Выполняем по 20 раз в 3 подхода.

Упражнения помогут прийти в форму / Фото mariupol.medkontrol

Полезно Быстрая зарядка для офисных работников: разминка для шеи

Медушкина подчеркнула, что даже при серьезных изменениях позвоночника отсутствие движения только усугубит ситуацию.

Чтобы не усугублять проблему – выполняйте правильные упражнения / Фото golos-pravda

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: