Якщо у вас є якісь проблеми зі спиною – це не привід закинути себе і не займатися спортом.

Які вправи можна робити, маючи питання зі спиною, і як їх правильно виконувати, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна в Instagram.

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Вправи безпечні при грижах і протрузіях. З них виключено навантаження на основні розгиначі спини (м'язи, що йдуть уздовж хребетного стовпа), осьова навантаженнея і компресія хребта, – пояснила Медушкіна.

Вона показала дві вправи (як їх виконувати – дивіться на відео нижче), які підійдуть людям з проблемною спиною.

Двоскладова вправа. Допоможе зміцнити сідниці і стегна. Робимо по 15 повторень на кожну ногу в 3 підходи. Жим гантелей з підлоги. Вправа зміцнить грудні м'язи, трицепси і передню поверхню плеча. Виконуємо по 20 разів у 3 підходи.

Вправи допоможуть прийти у форму / Фото mariupol.medkontrol

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Медушкіна підкреслила, що навіть при серйозних змінах хребта відсутність руху тільки погіршить ситуацію.

Щоб не посилювати проблему – виконуйте правильні вправи / Фото golos-pravda

Техніку виконання вправ дивіться на відео: