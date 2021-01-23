Існують корисні продукти, які не приносять шкоди вашому організму й дають необхідні вітаміни та мікроелементи. Однак ця їжа має ряд інших характеристик, що роблять її шкідливою для схуднення.

Існує корисна їжа, що не дасть вам відчуття ситості – саме тому від неї краще відмовитися. Про те, які продукти не принесуть користі при схудненні, повідомляє ресурс Ferra.

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Смузі



Після смузі вам знову захочеться їсти / Фото Zira

Так, склянка смузі зі свіжих фруктів, горіхів і йогурту – це смачно. Безперечно, у ній є чимало вітамінів та мікроелементів.

Однак у чашці смузі міститься така ж кількість калорій, як у повноцінному прийомі їжі. Але насититися смузі неможливо, тому ви неодмінно з'їсте щось ще і це призведе до переїдання.

Бурий рис



Бурий рис містить багато калорій / Фото Zen.yandex

Хоча він справді корисний для організму, однак містить надто багато калорій. Чашка вареного бурого рису містить близько 40 грамів вуглеводів, що відповідає 3-4 скибкам білого хліба.

Сухофрукти

Не потрібно їсти багато сухофруктів, адже в них мало поживних речовин, натомість чимало цукру. Краще вживати свіжі фрукти та овочі.

Фруктові та овочеві чипси



Фруктові чипси не дають відчуття ситості / Фото Olx

Так, ці чипси менш шкідливі, ніж смажений в олії оригінал. Але вони не містять корисних речовин, не дають відчуття ситості та тільки "роздражнюють" апетит.

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