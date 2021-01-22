Схуднення після 40 років: які продукти мають бути в раціоні
Кожна жінка хоче бути у відмінній формі, незважаючи на свій вік. Після 40 років це зробити складніше, адже відбуваються гормональні зміни.
Чим харчуватися, і яких правил дотримуватися, щоб прекрасно виглядати, розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален у своєму Instagram.
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Кожній жінці після 40 хочеться зберегти молодість і стрункість. Розберемо, які страви включити в меню, щоб знизити вагу і залишатися у формі, – зазначила Кален.
Як залишатися у формі після 40 років
- Уникайте жорстких дієт – різкі обмеження в їжі можуть негативно позначитися на здоров'ї.
- Відмовтеся від розвантажувальних днів на кефірі та гречці. Харчування має бути
- смачним і різноманітним. Вживайте більше риби і свіжих овочів.
- Пам'ятайте про фізичну активність. Це може бути будь-що: біг, зарядка, гімнастика, плавання, прогулянки на свіжому повітрі.
- Не забувайте пити багато води. Вона бере участь у розщепленні жиру і сприяє пружності шкіри.
Додайте в раціон більше риби і овочів / Фото vkuhne
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Що має бути у меню після 40 років
В організмі жінки з віком вичерпується запас естрогену. Його нестача може викликати дратівливість і швидку стомлюваність. Для того щоб цього не сталося, у раціоні повинна бути рослинна їжа, яка містить цей компонент:
- Лляна олія
- Яблука і абрикоси
- Гранати
- Квасоля, нут, горох, соя
- Селера, шпинат, спаржа, баклажани
- Насіння гарбуза і горіхи ⠀
- М'ясо птиці
- Риба
- Молюски, устриці і кальмари
- Куркума і імбир.
Для підтримки гормонального фону не забувайте про цільнозернові злаки: овес, жито, висівки, бурий рис і ячмінь – ці та інші крупи повинні бути в раціоні. Для зниження ваги важливо не тільки, що ви їсте, але і скільки. Навіть корисні продукти відкладуться на боках, якщо переїдати, – резюмувала Кален.
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