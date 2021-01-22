Кожна жінка хоче бути у відмінній формі, незважаючи на свій вік. Після 40 років це зробити складніше, адже відбуваються гормональні зміни.

Чим харчуватися, і яких правил дотримуватися, щоб прекрасно виглядати, розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален у своєму Instagram.

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Кожній жінці після 40 хочеться зберегти молодість і стрункість. Розберемо, які страви включити в меню, щоб знизити вагу і залишатися у формі, – зазначила Кален.

Як залишатися у формі після 40 років

Уникайте жорстких дієт – різкі обмеження в їжі можуть негативно позначитися на здоров'ї.

– різкі обмеження в їжі можуть негативно позначитися на здоров'ї. Відмовтеся від розвантажувальних днів на кефірі та гречці . Харчування має бути

. Харчування має бути смачним і різноманітним. Вживайте більше риби і свіжих овочів.

Пам'ятайте про фізичну активність . Це може бути будь-що: біг, зарядка, гімнастика, плавання, прогулянки на свіжому повітрі.

. Це може бути будь-що: біг, зарядка, гімнастика, плавання, прогулянки на свіжому повітрі. Не забувайте пити багато води. Вона бере участь у розщепленні жиру і сприяє пружності шкіри.

Додайте в раціон більше риби і овочів / Фото vkuhne

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Що має бути у меню після 40 років

В організмі жінки з віком вичерпується запас естрогену. Його нестача може викликати дратівливість і швидку стомлюваність. Для того щоб цього не сталося, у раціоні повинна бути рослинна їжа, яка містить цей компонент:

Лляна олія

Яблука і абрикоси

Гранати

Квасоля, нут, горох, соя

Селера, шпинат, спаржа, баклажани

Насіння гарбуза і горіхи ⠀

М'ясо птиці

Риба

Молюски, устриці і кальмари

Куркума і імбир.

Для підтримки гормонального фону не забувайте про цільнозернові злаки: овес, жито, висівки, бурий рис і ячмінь – ці та інші крупи повинні бути в раціоні. Для зниження ваги важливо не тільки, що ви їсте, але і скільки. Навіть корисні продукти відкладуться на боках, якщо переїдати, – резюмувала Кален.