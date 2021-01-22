Каждая женщина хочет быть в отличной форме, несмотря на свой возраст. После 40 лет это сделать сложнее, ведь происходят гормональные изменения.

Чем питаться, и каких правил придерживаться, чтобы прекрасно выглядеть, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален в своем Instagram.

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Каждой женщине после 40 хочется сохранить молодость и стройность. Разберем, какие блюда включить в меню, чтобы снизить вес и оставаться в форме, – отметила Кален.

Как оставаться в форме после 40 лет

Избегайте жестких диет – резкие ограничения в еде могут негативно отразиться на здоровье.

– резкие ограничения в еде могут негативно отразиться на здоровье. Откажитесь от разгрузочных дней на кефире и гречке . Питание должно быть вкусным и разнообразным. Употребляйте больше рыбы и свежих овощей.

. Питание должно быть вкусным и разнообразным. Употребляйте больше рыбы и свежих овощей. Помните о физической активности. Это может быть что-угодно: бег, зарядка, гимнастика, плавание, прогулки на свежем воздухе.

Это может быть что-угодно: бег, зарядка, гимнастика, плавание, прогулки на свежем воздухе. Не забывайте пить много воды. Она участвует в расщеплении жира и способствует упругости кожи.

Добавьте в рацион больше рыбы и овощей / Фото vkuhne

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Что должно быть в меню после 40 лет

В организме женщины с возрастом иссякает запас эстрогена. Его недостаток может вызывать раздражительность и быструю утомляемость. Для того чтобы этого не произошло, в рационе должна быть растительная пища, которая содержит этот компонент:

Льняное масло

Яблоки и абрикосы

Гранаты

Фасоль, нут, горох, соя

Сельдерей, шпинат, спаржа, баклажаны

Семена тыквы и орехи⠀

Птица

Рыба

Моллюски, устрицы и кальмары

Куркума и имбирь.

Для поддержания гормонального фона не забывайте о цельнозерновых злаках: овес, рожь, отруби, бурый рис и ячмень – эти и другие крупы должны присутствовать в рационе. Для снижения веса важно не только, что вы едите, но и сколько. Даже полезные продукты отложатся на боках, если переедать, – резюмировала Кален.