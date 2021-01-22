Похудение после 40 лет: какие продукты должны быть в рационе
Каждая женщина хочет быть в отличной форме, несмотря на свой возраст. После 40 лет это сделать сложнее, ведь происходят гормональные изменения.
Чем питаться, и каких правил придерживаться, чтобы прекрасно выглядеть, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален в своем Instagram.
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Каждой женщине после 40 хочется сохранить молодость и стройность. Разберем, какие блюда включить в меню, чтобы снизить вес и оставаться в форме, – отметила Кален.
Как оставаться в форме после 40 лет
- Избегайте жестких диет – резкие ограничения в еде могут негативно отразиться на здоровье.
- Откажитесь от разгрузочных дней на кефире и гречке. Питание должно быть вкусным и разнообразным. Употребляйте больше рыбы и свежих овощей.
- Помните о физической активности. Это может быть что-угодно: бег, зарядка, гимнастика, плавание, прогулки на свежем воздухе.
- Не забывайте пить много воды. Она участвует в расщеплении жира и способствует упругости кожи.
Добавьте в рацион больше рыбы и овощей / Фото vkuhne
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Что должно быть в меню после 40 лет
В организме женщины с возрастом иссякает запас эстрогена. Его недостаток может вызывать раздражительность и быструю утомляемость. Для того чтобы этого не произошло, в рационе должна быть растительная пища, которая содержит этот компонент:
- Льняное масло
- Яблоки и абрикосы
- Гранаты
- Фасоль, нут, горох, соя
- Сельдерей, шпинат, спаржа, баклажаны
- Семена тыквы и орехи⠀
- Птица
- Рыба
- Моллюски, устрицы и кальмары
- Куркума и имбирь.
Для поддержания гормонального фона не забывайте о цельнозерновых злаках: овес, рожь, отруби, бурый рис и ячмень – эти и другие крупы должны присутствовать в рационе. Для снижения веса важно не только, что вы едите, но и сколько. Даже полезные продукты отложатся на боках, если переедать, – резюмировала Кален.
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