Сироїдіння – популярна схема харчування, проте підходить вона лише абсолютно здоровим людям.

Які особливості та протипоказання має раціон сироїдів, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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Сироїдіння – це вживання в їжу лише тих продуктів, які не піддавалися термічній обробці. Тобто як природа-матінка створила придатний для їжі продукт, так і їж. І неважливо, яблуко це або риба, горішки або шматок м'яса, – зазначила Медушкіна.

Вона пояснила, що сироїдіння буває кілька різновидів. У деяких випадках використовують тільки овочі і фрукти, в інших – можна їсти сирі білкові продукти, злаки і багато іншого. При цьому, за словами експертки, "немає наукового підтвердження чудодійних ефектів сироїдіння".

Чим загрожує перехід на раціон сироїдів

розлад роботи шлунково-кишкового тракту;

множинні дефіцити вітамінів і мікроелементів;

розлад харчової поведінки;

порушення обміну речовин і здатності засвоювати їжу;

психоемоційна нестабільність.

Сироїдіння підходить не всім​ / Фото chefmarket

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За словами Медушкіної, у сироїдіння є багато протипоказань і підходить воно лише для абсолютно здорових людей. ⠀

Крім того, всі продукти харчування повинні бути свіжими і дуже чистими, оскільки немає термообробки, яка знищила б мікроби.

Сироїдіння – дуже дорога і важкореалізована схема харчування, особливо якщо дотримуватися основного правила про натуральність і екологічність продуктів, які вживаються. Часто воно недоступне для певних місць проживання. Тоді навіщо надавати собі дискомфорту, а здоров'ю – ризику. Я думаю, овчинка вичинки не варта, а схуднути і досягнути тих самих цілей можна і при нормальному, збалансованому раціоні, – резюмувала Катерина Медушкіна.