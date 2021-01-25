Углеводное окно – это первые 20 минут после интенсивной физической нагрузки. В этот период рекомендуется употреблять простые углеводы.

Источник: инстаграм Екатерины Медушкиной

Зачем нужно закрывать углеводное окно, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Углеводное окно – это первые 20 минут после интенсивной нагрузки. Для любого действия организм нуждается в энергии, а самый доступный источник энергии – углеводы, – отметила Медушкина.

Как это работает

углеводы из пищи под воздействием пищеварительных ферментов расщепляются и гидролизуются в глюкозу, доступную для использования организмом;

поджелудочная железа продуцирует гормон-транспортер инсулин;

инсулин переносит глюкозу к мембране клетки и воздействует на специальный рецептор, который находится на поверхности клетки;

клетка получает глюкозу, которая является источником энергии.

Углеводное окно нужно закрыть в течение 5-20 минут после нагрузки / Фото properfeed

Излишки глюкозы откладываются в виде гликогена. А то, что не будет использовано в ближайшее время, хранится в виде триглицеридов в жировом депо, – пояснила фитнес-эксперт.

Она рассказала, что во время активной тренировки организм расходует глюкозу из пищи в крови, далее глюкозу в мышцах, после 30-40 минут нагрузки используются запасы жира. Но если доступная энергия закончилась, "а для полноценного расщепления жиров нет времени и сил, запускается механизм выживания". В таком случае гормоны стресса кортизол и адреналин стимулируют использование белковых структур, что провоцирует разрушение мышечных тканей.

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Для того чтобы погасить выработку гормонов стресса, требуется инсулин. В то же время для синтеза инсулина нужно поднять уровень глюкозы в крови. Самый лучший способ для этого – простые углеводы, которые употребляются в течение 5-20 минут после тренировки. Это и называется закрытием углеводного окна.

Важно! Нельзя закрывать углеводное окно жиросодержащими продуктами. Из-за высокой энергоемкости – 9 ккал на 1 г – жиры тормозят усвоение углеводов и заставляют организм по сути голодать длительное время, – подчеркнула Екатерина Медушкина.