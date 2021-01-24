Многие худеющие по несколько раз в день становятся на весы и отслеживают цифры. Однако настоящий прогресс покажет только тело.

Как отследить похудение, рассказала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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Всем желающим похудеть хорошо знакома процедура взвешивания. А кто-то даже прыгает на весы по 3-4 раза в день в надежде увидеть уменьшение цифры. Но весы, которые становятся худеющим главным спутником жизни, не дают объективной картины. Нужно помнить, что процесс похудения направлен не на снижение общей массы тела, а на изменение соотношения в организме баланса жировой и мышечной ткани, – отметила Самойлова.

Также тело может задерживать воду в организме. Это происходит по нескольким причинам:

прием лекарственных препаратов;

соленая пища;

хронические недосыпания;

алкогольные напитки;

тяжелая тренировка;

недостаточное потребление воды;

приближающиеся критические дни.

Ориентируйтесь не на вес, а на объемы / Фото freepik

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Как отслеживать прогресс похудения

Фото до / после

Один из самых объективных подходов к оценке изменений внешнего вида. Фото рекомендуется делать раз в 3-4 недели.

Одежда

Повседневные джинсы или юбка, а точнее их пояс, помогут отследить преобразования тела.

Объемы тела

Раз в 7-10 дней делайте замеры тела. Для этого заведите дневник и выберите контрольные места. Например, талию, бедра, грудную клетку.

Калипер

Этот прибор измеряет толщину жировой складки.

Стоит помнить, что если вместе с диетой вы начали тренироваться, тело постепенно будет менять состав: мышечная масса будет увеличиваться, а жировая прослойка уменьшаться. При этом, вес может не меняться, так как мышечная ткань тяжелее жира. Но ваше тело даже при прежних цифрах веса будет выглядеть стройнее и подтянутее. Если у вас происходит визуальное изменение объемов и уменьшение параметров, но вес стоит на месте, радуйтесь — вы двигаетесь в верном направлении! – пояснила Самойлова.