Как снизить вес и подкачать ягодицы: видео эффективной тренировки
Если вы хотите иметь красивое тело и упругие ягодицы – достаточно выполнять комплекс упражнений и сбалансировано питаться.
Как эффективно тренироваться в домашних условиях, показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.
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С помощью этого комплекса вы можете как похудеть, так и подкачать ягодицы и бедра. Жиросжигающих упражнений не существует, так как в большей степени все зависит от вашего рациона, – отметила Кононова.
Она пояснила, что комплекс особо эффективен, если придерживаться рациона с учетом вашей цели.
Подробнее о тренировке
Тренировка для бедер и ягодиц – интервальная и состоит из нескольких упражнений (как их выполнять – смотрите на видео ниже):
- Приседания – 40 секунд работы / 20 секунд отдыха;
- Двойной присед – 35 секунд работы / 25 секунд отдыха;
- Взрывные приседания – 30 секунд работы / 30 секунд отдыха;
- Стульчик статика – 20 секунд работы / 40 секунд отдыха. После этого переходим ко второму подходу.
Привести себя в форму можно в домашних условиях / Фото fitcurves
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После первого блока следует второй:
- Выпады – 40 секунд работы / 20 секунд отдыха;
- Выпад + колено груди – 35 секунд работы / 25 секунд отдыха;
- Выпад подскок – 30 секунд работы / 30 секунд отдыха;
- Выпад статика – 20 секунд работы / 40 секунд отдыха и меняем ногу, переходим ко второму подходу.
По словам Кононовой, если есть силы, количество подходов можно увеличить.
Технику выполнения упражнений смотрите на видео:
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