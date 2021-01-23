Если вы хотите иметь красивое тело и упругие ягодицы – достаточно выполнять комплекс упражнений и сбалансировано питаться.

Как эффективно тренироваться в домашних условиях, показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.

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С помощью этого комплекса вы можете как похудеть, так и подкачать ягодицы и бедра. Жиросжигающих упражнений не существует, так как в большей степени все зависит от вашего рациона, – отметила Кононова.

Она пояснила, что комплекс особо эффективен, если придерживаться рациона с учетом вашей цели.

Подробнее о тренировке

Тренировка для бедер и ягодиц – интервальная и состоит из нескольких упражнений (как их выполнять – смотрите на видео ниже):

Приседания – 40 секунд работы / 20 секунд отдыха;

– 40 секунд работы / 20 секунд отдыха; Двойной присед – 35 секунд работы / 25 секунд отдыха;

– 35 секунд работы / 25 секунд отдыха; Взрывные приседания – 30 секунд работы / 30 секунд отдыха;

– 30 секунд работы / 30 секунд отдыха; Стульчик статика – 20 секунд работы / 40 секунд отдыха. После этого переходим ко второму подходу.

Привести себя в форму можно в домашних условиях / Фото fitcurves

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После первого блока следует второй:

Выпады – 40 секунд работы / 20 секунд отдыха;

– 40 секунд работы / 20 секунд отдыха; Выпад + колено груди – 35 секунд работы / 25 секунд отдыха;

– 35 секунд работы / 25 секунд отдыха; Выпад подскок – 30 секунд работы / 30 секунд отдыха;

– 30 секунд работы / 30 секунд отдыха; Выпад статика – 20 секунд работы / 40 секунд отдыха и меняем ногу, переходим ко второму подходу.

По словам Кононовой, если есть силы, количество подходов можно увеличить.

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: