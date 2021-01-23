Якщо ви хочете мати красиве тіло і пружні сідниці – достатньо виконувати комплекс вправ та сбалансовано харчуватися.

Як ефективно тренуватися у домашніх умовах, показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.

Читайте Кращі вправи на проблемні зони: як їх робити вдома

За допомогою цього комплексу ви можете як схуднути, так і підкачати сідниці і стегна. Жироспалювальних вправ не існує, оскільки переважно все залежить від вашого раціону, – зазначила Кононова.

Вона пояснила, що комплекс особливо ефективний, якщо дотримуватися раціону з урахуванням вашої мети.

Детальніше про тренування

Тренування для стегон і сідниць – інтервальна і складається з кількох вправ (як їх виконувати – дивіться на відео нижче):

Присідання – 40 секунд роботи / 20 секунд відпочинку;

– 40 секунд роботи / 20 секунд відпочинку; Подвійний присяд – 35 секунд роботи / 25 секунд відпочинку;

– 35 секунд роботи / 25 секунд відпочинку; Вибухові присідання – 30 секунд роботи / 30 секунд відпочинку;

– 30 секунд роботи / 30 секунд відпочинку; Стільчик статика – 20 секунд роботи / 40 секунд відпочинку. Після цього переходимо до другого підходу.

Привести себе у форму можна в домашніх умовах / Фото fitcurves

Цікаво Якщо не впізнаєте себе в дзеркалі: просте лімфодренажне тренування від набряків

Після першого блоку слідує другий:

Випади – 40 секунд роботи / 20 секунд відпочинку;

– 40 секунд роботи / 20 секунд відпочинку; Випад + коліно груди – 35 секунд роботи / 25 секунд відпочинку;

– 35 секунд роботи / 25 секунд відпочинку; Випад підскок – 30 секунд роботи / 30 секунд відпочинку;

– 30 секунд роботи / 30 секунд відпочинку; Випад статика – 20 секунд роботи / 40 секунд відпочинку і змінюємо ноги, переходимо до другого підходу.

За словами Кононової, якщо є сили, кількість підходів можна збільшити.

Техніку виконання вправ дивіться на відео: