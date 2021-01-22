Якщо у вас є проблемні зони на тілі, а ходити в тренажерний зал з якихось причин не виходить, – привести себе в порядок можна у домашніх умовах.

Ефективні вправи на проблемні зони показала фітнес-експертка Катерина Медушкіна в Instagram.

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Візьміть для першої вправи якесь невеличке обтяження. Пакет з крупою цілком підійде, якщо немає гантелі. А для другої нам знадобиться швабра. Так, інвентар є у всіх! Звільнитися від тренування не вийде, – зазначила Медушкіна.

Детальніше про тренування

У комплексі – 3 вправи. Всі вони розраховані на різні зони – груди, прес, бедра. Для тренування знадобиться фітнес-килимок.

Жим Свенда зі статикою. Ця вправа зміцнить м'язи грудей і підтягне лінію декольте. Робимо по 20 разів у 3 підходи. Махи ногами стоячи. Вправа піднімає сідниці, вирівнюючи зовнішні горби і прибираючи "вушка". Виконуємо по 15 разів на кожну ногу в 2 підходи. Скручування на прес 20 градусів. Виконуємо в 3 підходи по 15 разів.

Вправи допоможуть впоратися з декількома проблемними зонами / Фото pinterest

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Це одна з найбезпечніших вправ на прес. Вона ізолює поперек і концентрує напругу в черевних м'язах. Не потребує додаткового обтяження і при цьому легко доводить до м'язової відмови, – розповіла Медушкіна.

Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео:​