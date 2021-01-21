Не всі м'язи однаково "популярні" серед тренерів та спортсменів. Існують м'язи, про які мало говорять, але вони відіграють важливу роль в здоров'ї спини та організму в цілому.

Про цих 3 м'язи зазвичай ніхто не говорить. Які м'язи в нашому організмі можуть викликати несподівані больові симптоми, повідомляє тренерка Ольга Шамрай у своєму Instagram.

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Діафрагма



Діафрагма забезпечує процес дихання / Фото Ytro

Це головний м'яз, що відповідає за дихання. "Ніжки" діафрагми кріпляться до поперекового відділу хребта. Тому до її функцій також входять декомпресія (розвантаження) та стабілізація хребта.

Відповідно, якщо патерн дихання порушений, поперек не може розслабитися. Уся зона отримує перенавантаження і ми відчуваємо біль та неприємні симптоми.

Клубово-поперековий м'яз

Цей м'яз кріпиться до кожного хребця поперекового відділу. Кінцевою точкою "кріплення" є стегнова кістка.

Саме цей м'яз ми качаємо, коли робимо вправи на "нижній прес" з підійманням ніг. Якщо цей м'яз постійно перебуває у напрузі, виникає гіперлордоз – надмірне прогинання у попереку.

Частою помилкою є наступне: у вас болить спина, а ви починаєте її посилено "качати". А цього робити якраз не можна, адже м'яз і так перебуває в постійній напрузі.

Поперечний м'яз живота



Поперечний м'яз живота підтримує хребет / Фото Pikabu

Цей м'яз схожий на корсет, що оповиває зону живота. Його завданням є стабілізація спини та підтримка черевної стінки.

Якщо живіт звисає – це показник того, що м'яз не включається в роботу. Коли поперечний м'яз живота не працює правильно, не відбувається декомпресія хребців. Тобто хребет не розвантажується, а перебуває в стані постійного здавлювання. Все це призводить до болю та дискомфорту в попереці.

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