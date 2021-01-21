Мышцы, о которых не говорят тренеры: почему их важно знать
Не все мышцы одинаково "популярны" среди тренеров и спортсменов. Существуют мышцы, о которых мало говорят, но они играют важную роль в здоровье спины и организма в целом.
Об этих 3 мышцах обычно никто не говорит. Какие мышцы в нашем организме могут вызвать неожиданные болевые симптомы, сообщает тренер Ольга Шамрай в своем Instagram.
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Диафрагма
Диафрагма обеспечивает процесс дыхания / Фото Ytro
Это главная мышца, отвечающая за дыхание. "Ножки" диафрагмы крепятся к поясничному отделу позвоночника. Поэтому в ее функции также входят декомпрессия (разгрузка) и стабилизация позвоночника.
Соответственно, если паттерн дыхания нарушен, поясница не может расслабиться. Вся зона получает перегрузки и мы чувствуем боль и неприятные симптомы.
Подвздошно-поясничная мышца
Эта мышца крепится к каждому позвонку поясничного отдела. Конечной точкой "крепления" является бедренная кость.
Именно эту мышцу мы качаем, когда делаем упражнения на "нижний пресс" с подъемом ног. Если эта мышца постоянно находится в напряжении, возникает гиперлордоз – чрезмерное прогибание в пояснице.
Частой ошибкой является следующее: у вас болит спина, а вы начинаете ее усиленно "качать". А этого делать как раз нельзя, ведь мышца и так находится в постоянном напряжении.
Поперечная мышца живота
Поперечная мышца живота поддерживает позвоночник / Фото Pikabu
Эта мышца похожа на корсет, который окутывает зону живота. Его задачей является стабилизация спины и поддержка брюшной стенки.
Если живот свисает – это показатель того, что мышца не включается в работу. Когда поперечная мышца живота не работает правильно, не происходит декомпрессия позвонков. То есть позвоночник не разгружается, а находится в состоянии постоянного сдавливания. Все это приводит к боли и дискомфорту в пояснице.
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