Не все мышцы одинаково "популярны" среди тренеров и спортсменов. Существуют мышцы, о которых мало говорят, но они играют важную роль в здоровье спины и организма в целом.

Об этих 3 мышцах обычно никто не говорит. Какие мышцы в нашем организме могут вызвать неожиданные болевые симптомы, сообщает тренер Ольга Шамрай в своем Instagram.

Актуально Быстрая зарядка для офисных работников: разминка для шеи

Диафрагма



Диафрагма обеспечивает процесс дыхания / Фото Ytro

Это главная мышца, отвечающая за дыхание. "Ножки" диафрагмы крепятся к поясничному отделу позвоночника. Поэтому в ее функции также входят декомпрессия (разгрузка) и стабилизация позвоночника.

Соответственно, если паттерн дыхания нарушен, поясница не может расслабиться. Вся зона получает перегрузки и мы чувствуем боль и неприятные симптомы.

Подвздошно-поясничная мышца

Эта мышца крепится к каждому позвонку поясничного отдела. Конечной точкой "крепления" является бедренная кость.

Именно эту мышцу мы качаем, когда делаем упражнения на "нижний пресс" с подъемом ног. Если эта мышца постоянно находится в напряжении, возникает гиперлордоз – чрезмерное прогибание в пояснице.

Частой ошибкой является следующее: у вас болит спина, а вы начинаете ее усиленно "качать". А этого делать как раз нельзя, ведь мышца и так находится в постоянном напряжении.

Поперечная мышца живота



Поперечная мышца живота поддерживает позвоночник / Фото Pikabu

Эта мышца похожа на корсет, который окутывает зону живота. Его задачей является стабилизация спины и поддержка брюшной стенки.

Если живот свисает – это показатель того, что мышца не включается в работу. Когда поперечная мышца живота не работает правильно, не происходит декомпрессия позвонков. То есть позвоночник не разгружается, а находится в состоянии постоянного сдавливания. Все это приводит к боли и дискомфорту в пояснице.

Читайте Эти продукты только притворяются полезными: что вредит похудению