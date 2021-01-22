Если у вас есть проблемные зоны на теле, а ходить в тренажерный зал по каким-либо причинам не получается, – привести себя в порядок можно в домашних условиях.

Эффективные упражнения на проблемные зоны показала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в Instagram.

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Возьмите для первого упражнения какое-то небольшое утяжеление. Пакет с крупой вполне подойдет, если нет гантели. А для второго нам понадобится швабра. Да, инвентарь есть у всех! Отделаться от тренировки не получится, – отметила Медушкина.

Подробнее о тренировке

В комплексе – 3 упражнения. Все они рассчитаны на разные зоны – грудь, пресс, бедра. Для тренировки понадобится фитнес-коврик.

Жим Свенда со статикой. Это упражнение укрепит мышцы груди и подтянет линию декольте. Делаем по 20 раз в 3 подхода. Махи ногами стоя. Упражнение поднимает ягодицы, выравнивая внешние бугры и убирая "ушки". Выполняем по 15 раз на каждую ногу в 2 подхода. Скручивание на пресс 20 градусов. Выполняем в 3 подхода по 15 раз.

Упражнения помогут справиться с несколькими проблемными зонами / Фото pinterest

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Это одно из самых безопасных упражнений на пресс. Оно изолирует поясницу и концентрирует напряжение в брюшных мышцах. Не требует дополнительного отягощения и при этом легко доводит до мышечного отказа, – рассказала Медушкина.

Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео: